Sony estará a reduzir o fabrico das PlayStation 5 devido à escassez de chips

Não é novidade para ninguém que a escassez de chips está a afetar fortemente o segmento do hardware tecnológico. Mas há equipamentos pelos quais se sente mais falta nas prateleiras. E como estamos a chegar ao Natal, certamente que as pessoas vão dar ainda mais conta do impacto deste flagelo.

E segundo as mais recentes informações, a Sony estará a fabricar menos consolas PlayStation 5 devido à escassez de componentes que assola a indústria.

Menos produção de PS5 devido à escassez de chips

Quem procura uma PlayStation 5 nos dias de hoje vê pela frente uma tarefa que não é nada fácil. E estamos a falar de uma consoa que apenas tem um ano de existência no mercado. Mas, mesmo assim, não é fácil encontrá-la.

No entanto, os últimos rumores da indústria indicam que a própria empresa japonesa baixou a sua previsão de produção da popular consola para o ano fiscal atual. E embora fosse expectável que a marca conseguisse fabricar 16 milhões de unidades entre o mês de abril de 2021 e março de 2022, essa mesma previsão foi reduzida para cerca de 15 milhões de unidades.

Mas os problemas não se ficam apenas por aqui, pois parece que a marca também está a tentar lidar com problemas de logística e com o esperado fornecimento de componentes. De acordo com um relatório revelado pela Bloomberg, as entregas de componentes também nem sempre chegam no tempo esperado. Por exemplo, a Sony planeou a venda de 22,6 milhões de PlayStations 5 para o próximo ano fiscal, a partir de abril de 2022, mas as fábricas acreditam que não será fácil cumprir essa meta. Assim, tudo dá a entender que a escassez de chips não irá melhorar mesmo ao longo do próximo ano.

Em suma, se estava a pensar comprar uma das novas consolas da Sony para si ou para oferecer a alguém muito especial, parece que está então com um desafio em mãos.