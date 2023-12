Ivacy VPN: Promoção de Natal de 5 anos com 10% de desconto

A Ivacy VPN está a oferecer uma promoção especial de Natal para o seu plano de 5 anos. Com esta promoção, os utilizadores podem obter acesso a uma VPN completa com segurança e privacidade online por apenas 56€.

Funcionalidades de segurança e privacidade

A Ivacy VPN é um serviço de VPN que oferece uma gama de funcionalidades para proteger a privacidade e a segurança dos utilizadores.

Estas funcionalidades incluem:

Criptografia de nível militar: a Ivacy VPN utiliza a criptografia AES-256, o padrão de criptografia mais forte disponível, para proteger os dados dos utilizadores contra hackers e outros cibercriminosos.

Kill switch: o kill switch impede que os dados dos utilizadores sejam expostos se a ligação à VPN for interrompida.

Proteção contra fugas de DNS: a Ivacy VPN protege os utilizadores contra fugas de DNS, que podem revelar o seu endereço de IP real.

Proteção contra malware: a Ivacy VPN inclui um bloqueador de malware integrado para proteger os utilizadores contra malware e ataques de phishing.

Proteção contra rastreamento: a Ivacy VPN protege os utilizadores contra a perseguição e procura online, mantendo a sua atividade na Internet privada.

Além da privacidade, a Ivacy VPN oferece também outros benefícios notáveis, como a capacidade de contornar restrições geográficas. Ao conectar-se a um servidor num país específico, os utilizadores podem aceder a conteúdos bloqueados regionalmente, como serviços de streaming ou websites restritos.

Principais Vantagens da Ivacy VPN:

A Ivacy VPN oferece uma série de vantagens, incluindo:

Velocidade de ligação rápida: a Ivacy VPN utiliza uma rede de servidores otimizada para fornecer velocidades de ligação rápidas.

Suporte ao cliente 24/7: a Ivacy VPN oferece suporte ao cliente 24/7 por chat ao vivo, e-mail e telefone.

Garantia de reembolso de 30 dias: a Ivacy VPN oferece uma garantia de reembolso de 30 dias, para que os utilizadores possam experimentar o serviço sem riscos.

Preço:

O preço normal do plano de 5 anos da Ivacy VPN é de 79,95€. No entanto, com a promoção de Natal, os utilizadores podem obter acesso a este plano por apenas 56€.

Vantagens adicionais

Por outro lado, não podemos esquecer que a Ivacy VPN inclui um completo rol de funcionalidades e proteções:

Proteção contra Malware

Protocolos Avançados IPsec e IKEV

Funcionalidade Smart Connect

Largura de Banda Ilimitada

Criptografia de 256-Bit de Nível Militar

Política de Não Registo de Atividade

Interruptor de Internet (Kill Switch) para Situações de Emergência

Velocidades de Download Elevadas

6500+ Servidores em mais de 100 Localizações

Suporte para Partilha de Ficheiros P2P

Aplicação Dedicada para Kodi

Até 10 Dispositivos com Acesso Simultâneo

Como obter a promoção em vigor:

Para obter a promoção, 5 anos por um preço fatástico, basta inserir o código "ivacy10" no checkout da compra.

Ivacy VPN: será um serviço para mim?

A simplicidade de utilização da Ivacy VPN é, indubitavelmente, um fator que contribuirá para adquirir este tipo de serviço.

Com uma interface intuitiva, mesmo os utilizadores com menos experiência podem configurar e usar esta VPN sem complicações. O serviço é compatível com várias plataformas, incluindo:

Windows,

macOS,

Android e

iOS.

Conclusão:

A Ivacy VPN é uma excelente opção para utilizadores que procuram segurança e privacidade online completas a um preço acessível.

Com uma gama de funcionalidades abrangentes e um preço competitivo, especialmente agora para 5 anos, a Ivacy VPN é uma escolha segura para utilizadores de todos os níveis de experiência.