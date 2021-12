Ainda é Natal para o Plano a 5 anos da Ivacy VPN. Não vai aproveitar?

Parece que ainda é Natal para o Plano a 5 anos da Ivacy VPN. Porquê? Por 60 dólares americanos, ou 54€ aprox., vamos poder aceder a uma das melhores VPNs do mercado com centenas de servidores, com política de no log e à grande maioria dos catálogos de streaming dos serviços online mais conhecidos.

Sem dúvida, esta é uma grande promoção na realidade qualidade/preço. Segurança, anonimato e dispensa de olhares indiscretos com uma VPN que dá cartas em todas as suas características.

Pontos fortes oferecidos pela Ivacy VPN

Em primeiro, é importante perceber o compromisso real de um plano a 5 anos neste Natal, sendo que a Ivacy VPN traz um alargado conjunto de vantagens como:

Proteção contra malwares,

Protocolos avançados IPsec & IKEV,

Funcionalidade Smart Connect,

Largura de banda ilimitada,

Criptografia de Grau Militar 256-Bit,

Sem Política de Registos de Navegação (no-log),

Internet Kill Switch,

Downloads a alta velocidade,

3500+ Servidores em mais de 100 localizações,

Suporte a P2P,

Dedicada à aplicação Kodi,

10 Dispositivos ligados em simultâneo,

Compatível com Firefox, Chrome, Windows, Android, iOS, MacOS, Linux, etc,

Plano a 5 anos muito atrativo.

Não obstante, para quem ainda tiver dúvidas, poderá consultar a opinião de outros utilizadores uma vez que esta VPN está aberta ao escrutínio constante e público de todos os utilizadores.

Logo, à boa maneira transparente, podemos consultar todas as mais de 1500 reviews no famoso Trustpilot, a página de opiniões da Ivacy VPN.

Ainda é Natal para o Plano a 5 anos? Ivacy VPN a €54

Primeiramente, os descontos estão em força, em especial este desconto exclusivo de Natal que a Ivacy VPN nos apresenta no plano de 5 anos e que fica a 60 US dólares para uma VPN de qualidade, ou seja, aproximadamente 54€.

Em resumo, para poder usufruir deste desconto, aceda neste link.

Aceder à Netflix USA, Disney+ e mais

Sem dúvida, com a proliferação dos serviços de streaming, muitos utilizadores ponderam o uso de uma VPN para tirar partido das plataformas de streaming de outros países.

Logo, a este nível, a Ivacy oferece tudo o que possa precisar, uma vez que permite aceder à Disney+, bem como a 17 grandes regiões para a Netflix:

EUA,

França,

Japão,

Reino Unido,

Austrália,

Alemanha

Canadá,

Austrália,

Espanha,

Itália,

Portugal,

Dinamarca,

Holanda,

Bélgica,

Roménia,

México,

Suécia,

Noruega.

Acima de tudo, detalhe importante para o facto de a Ivacy ser uma das poucas VPNs no mercado que permite a leitura a partir de qualquer lugar sem a necessidade de buffering.

No entanto, é um dos poucos serviços VPN que nos permite desbloquear um buffer infinito na Netflix, pelo que será difícil encontrar velocidades mais lentas.

Não obstante, é também uma solução prática para proteger todos os nossos dispositivos, com tecnologia Split Tunneling para proteger o seu tráfego na Internet contra hackers.

Por último, a aplicação dedicada Kodi está disponível em todos os sistemas operativos, desde o Windows ao Mac, passando pelo iOS e Android e até o Amazon Fire TV Stick e Apple TV.

Ivacy VPN é sinónimo de Segurança e anonimato?

Importante, a segurança online em primeiro lugar! É a frase mais verdadeira que temos de ter em conta e nunca descurar nos dias de hoje.

No modelo atual da Internet, com todas as ameaças e perigoso só de entrar na Internet, tornou-se imperativo permanecer seguro em linha. Porquê? Devido aos crescentes perigos que se escondem no ciberespaço.

Em suma, com a Ivacy VPN além de poder mascarar o nosso endereço IP, sairemos com maior facilidade do radar de hackers, as agências de vigilância e ISP menos escrupulosos sobre as nossas atividades online. Ou seja, a nossa privacidade é exclusivamente a nossa.