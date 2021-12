Preço das inspeções vai aumentar! Saiba quanto vai pagar em 2022

Para circularem na estrada, os veículos precisam de ir a inspeções periódicas. As inspeções periódicas servem para verificar se os veículos reúnem as condições de funcionamento e segurança para circular na estrada. A frequência com que têm de ser feitas depende do tipo de veículo.

Em 2022 o preço das inspeções vai aumentar.

A frequência com que os veículos precisam de ir à inspeção depende do tipo de veículo. As inspeções periódicas são feitas nos centros de inspeção. Estes centros estão listados no site do Instituto da Mobilidade e dos Transportes que pode consultar aqui.

A partir de 2022 há novos preços para as inspeções dos veículos ligeiros. De acordo com as informações, os veículos ligeiros passam a pagar 25,85 euros mais IVA (antes era 25,60 euros). Os condutores de veículos pesados passam a pagara 38,69 euros mais IVA (antes era 38,31 euros).

Os motociclos, triciclos e quadriciclos passam a pagara 13,02 euros (antes eram 12,89 euros). Os veículos com reboques e semireboques pagam 25,85 euros.

Novos preços das Inspeções obrigatórias

A informação pode ser consultada aqui, em Diário da República.

Segundo informação do Instituto Nacional de Estatística...