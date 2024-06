Bosch Vehicle Motion Management revoluciona a experiência de condução

A divisão Vehicle Motion da Bosch concebeu um conjunto de soluções para uma ainda maior segurança, dinâmica, conforto e prazer na condução. O software agnóstico de hardware controla o movimento do veículo em todas as direções.

Desde o início de 2024, que a divisão Vehicle Motion da Bosch, reuniu expertise nos domínios de travagem, direção, software de movimento de veículos, sistemas de proteção de ocupantes e sensores de dinâmica de veículos sob um mesmo teto.

Com a possibilidade de termos arquiteturas mais simplificadas de veículos para fabricantes de automóveis, passa a ser possível ter designs de interiores completamente novos. No Bosch Tech Day 2024, que se realizou na Alemanha, a Vehicle Motion apresentou as últimas soluções do seu portfólio de produtos:

Vehicle Motion Management da Bosch

Vehicle Motion Management é uma solução de sistemas de software de domínio cruzado. Este sistema controla o movimento do veículo em todos os seis graus de liberdade, coordenando travagem, direção, motor de força e suspensão. Recursos de software agnósticos de hardware otimizam a dinâmica do veículo, a condução e a eficiência.

O software integrado em computadores centrais do veículo controla os diversos atuadores dos vários domínios do veículo. O Vehicle Motion Management também inclui serviços baseados em dados que melhoram a segurança e o conforto.

eBrake to zero

A função de software "eBrake to zero" previne o incómodo solavanco que ocorre logo após um veículo parar. Para os ocupantes do veículo, a travagem em tráfego de pára-arranca torna-se significativamente mais agradável e confortável, e pode prevenir o enjoo de movimento. A função também melhora percetivelmente o ruído do veículo durante a travagem.

Ao controlar de forma otimizada o motor elétrico e o sistema de travagem de um veículo elétrico, a função garante que o motor elétrico pare suavemente o veículo sem necessidade de intervenção do travão hidráulico. Se o travão hidráulico for necessário, os ocupantes não vão perceber a transição da travagem do motor para o travão hidráulico.

Data-based services

O portfólio de serviços baseados na cloud e dados do Vehicle Motion Management inclui um serviço de "perceção da estrada". Este serviço utiliza os dados dos sensores do veículo para gerar informações sobre o estado da estrada e coeficientes de atrito da superfície.

Na cloud, esses dados dos sensores são combinados com informações de outros veículos e dados de serviços meteorológicos para fornecer aos condutores avisos antecipados de perigos como aquaplanagem, gelo, buracos e lombadas. Esses serviços baseados em dados e cloud podem igualmente ser usados para ajustar automaticamente a dinâmica do veículo em curvas, por exemplo, assim como a estratégia de condução dos sistemas de segurança e assistência. O resultado é uma maior segurança e uma condução mais confortável.

Brake-by-wire

O novo sistema de travagem robusto e eficiente da Bosch, que inclui um atuador de brake-by-wire e o ESP®, elimina a ligação mecânica entre o pedal de travão e o sistema de travagem. Através de linhas de sinal redundantes, o pedido de travagem é transmitido de um pedal de travão eletrónico para o atuador de brake-by-wire e o ESP®.

A interação desses dois componentes permite que o sistema de brake-by-wire trave de forma mais dinâmica em todas as condições. Em caso de erro, tanto o atuador de brake-by-wire como o ESP® podem gerar a pressão de travagem necessária em todos os quatro travões. Eliminar a conexão mecânica entre o pedal de travão e o sistema de travagem abre novas possibilidades para o design da interface homem-máquina e do interior do veículo.

Atuador brake-by-wire

Baseado numa tecnologia que demonstrou a sua eficácia milhões de vezes, o novo atuador de travagem traduz a intenção de travagem do condutor em ação.

É leve e pode ser instalado de forma muito flexível no veículo sem fixação ao firewall. Isso facilita o projeto do veículo para um melhor comportamento em caso de colisão. O pedal de travão e o atuador de brake-by-wire são conectados por linhas elétricas. Consumindo pouca energia, o atuador ajusta a pressão do sistema hidráulico em todos os quatro travões.

Com a sua rápida acumulação de pressão, operação suave e controlo preciso, é especialmente adequado para executar os requisitos de travagem das funções de assistência ao condutor e do assistente de travagem de emergência, e para uma transição suave da travagem motorizada para a hidráulica. Como segundo atuador de travagem, o ESP® assume o papel de controlar rodas individuais para estabilizar o veículo, se necessário.

Pedal brake-by-wire

A introdução das tecnologias brake-by-wire e a eliminação da conexão mecânica entre o pedal de travão e o sistema de travagem abrem novas possibilidades para o design da interface homem-máquina e do interior do veículo.

O pedal de travão clássico é substituído por um pedal de travão by-wire redundante que deteta o pedido de travagem através de sensores e o transmite ao sistema de travagem como um sinal elétrico. No entanto, o design interior inovador não é o único benefício da sua integração simples e flexível.

O pedal de travão by-wire da Bosch também ajuda a tornar a experiência de condução mais segura, relaxante e personalizada.

O atuador de volante cria ainda a sensação de direção ao fornecer feedback ao condutor sobre o estado de condução e a superfície da estrada. Aqui, sinais específicos como sulcacos ou buracos na estrada podem ser parcial ou completamente filtrados, amortecidos ou até amplificados, dependendo das preferências do fabricante de automóveis. Além disso, o atuador de volante torna possível posicionar o volante de acordo com o motorista individual ou - no caso de veículos altamente automatizados - recolher completamente o volante por um período limitado.

Steer-by-wire

Num sistema steer-by-wire, a conexão mecânica entre a coluna de direção e a engrenagem de direção é eliminada. O novo sistema combina um atuador de volante e um atuador de cremalheira de direção. Utilizando tecnologia de sensor precisa, o atuador de volante deteta o pedido de direção do condutor e transmite-o digitalmente para o atuador de cremalheira de direção, que então conduz as rodas conforme necessário.