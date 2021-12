Passatempo de Natal: Ganhe um robô aspirador Ecovacs Ozmo 905

Neste dia de Natal, temos para lhe oferecer um verdadeiro ajudante das limpezas. Este Ecovacs Ozmo 905 é um robô aspirador com mopa para limpeza com água, através da tecnologia OZMO, e que ainda faz mapeamento por pisos.

Boa sorte e um feliz Natal!

O Deebot OZMO 950 (análise) tem na sua tecnologia OZMO de limpeza inteligente com água, um dos diferenciais face à concorrência. Além disso, esta nova versão conta com a funcionalidade de mapeamento da casa, com possibilidade de divisão de mapa por pisos. Por fim, a deteção inteligente de tapetes e carpetes também deve ser encarada de forma positiva. Conjugados, estes fatores proporcionam uma limpeza mais eficiente de todo o chão da casa.

A tecnologia de mapeamento é designada de Smart Navi 3.0. Permite assim criar um mapa completo da casa e dos seus obstáculos. Mapeamento este, ajustado a cada nova aspiração de forma a haver uma adaptação a uma nova disposição do mobiliário.

A bateria do OZMO 950 também vem com maior capacidade face aos modelos anteriores. Agora, ao invés dos 100m² com um ciclo de bateria, já permite aspirar um máximo de 200m², dependendo do piso e da potência utilizada. Esta bateria de maior capacidade demorará, evidentemente, mais tempo a carregar. Mais concretamente, cerca de 5 horas.

O nível de ruído máximo, durante a utilização em potência máxima é de cerca 66 dB. Em potência normal andará pelos 50 dB. Um ruído, de facto, bem mais abaixo, do que outros aspiradores já aqui testados.

Este robô pode ser ligado a uma rede Wi-Fi a 2.4 GHz para que haja uma interação entre ele e o smartphone. Além disso, reproduz informações por voz em indicativas do seu estado.

Passatempo: Ganhe um robô aspirador Ecovacs Ozmo 905

Quer ganhar um robô aspirador Ecovacs Ozmo 905? Para se habilitar, deverá cumprir os seguintes requisitos, considerando que nenhum é obrigatório, mas quantos mais cumprir mais hipóteses tem de ganhar.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 – Deixe-nos o melhor motivo para ser o vencedor deste aspirador Ecovacs Ozmo 905 Nota: A sua resposta deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. 2 – Seguir a página de Facebook da Ecovacs Portugal. 3 – Seguir a página de Instagram do Pplware. Regras:

O passatempo tem início dia 25 de dezembro às 16:00h e termina no dia 31 de dezembro às 23h59. O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, sendo divulgado no Instagram do Pplware e neste artigo. O vencedor será contactado via e-mail pela equipa do Pplware.

Feliz Natal!