E, como que um estalar de dedos, o Natal já passou e todos aguardam agora pela passagem de ano. No entanto, a época natalícia ainda vive dentro de todos nós e muitos ainda se encontram a embrulhar e desembrulhar as últimas prendas. E nesta altura há um significativo aumento da corrida às lojas para fazermos as compras de Natal. Contudo, devido às modernização das tecnologias e promovido pela pandemia da COVID-19, muitos optam por cada vez mais fazerem as suas compras através do mundo digital.

Desta forma, na nossa questão desta semana queremos que nos diga se gastou e quanto gastou este Natal em compras online. Participe.

Quanto gastou este Natal em compras online?

Recentemente divulgámos os resultados da nossa última questão semanal onde ficámos a saber que os nossos leitores pretendiam receber neste Natal vários equipamentos tecnológicos. Dentro desses, a maioria prefere PCs/Desktops, smartphones, smartwatches e também consolas de videojogos.

As lojas físicas ainda são os locais mais concorridos para realizar as compras de Natal, especialmente as de última hora onde os clientes saem logo com as compras na mão e também facilita o processo de troca de produtos. No entanto há cada vez mais pessoas a optar pelas compras online, até porque conseguem ter acesso a diferentes opções que não se encontram facilmente nas lojas locais. Para além disso, em muitos casos, os consumidores conseguem também comprar produtos a preços mais acessíveis devido à origem de envio dos mesmos.

As compras online acabam por ser um processo fácil e cómodo, e a pandemia da COVID-19 também promoveu esta opção devido ao confinamento das pessoas nas suas casas. E com a enorme quantidade de plataformas para comprar pela Internet, aliada à literacia digital das pessoas, há cada vez mais consumidores a escolher este regime não só para as compras de Natal, como também para as compras do dia-a-dia.

Desta forma, participe na nossa questão semanal e diga-nos se gastou e quanto gastou este Natal em prendas compradas online.

Participe na nossa questão desta semana

Quanto gastou este Natal em compras online? 0€

Entre 1€ e 99€

Entre 100€ e 199€

Entre 200€ e 299€

Entre 300€ e 399€

Entre 400€ e 499€

Mais de 500€ Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

