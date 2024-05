NOS: primeiras casas inteligentes NOS Smart Home

A NOS acaba de assinar os primeiros contratos para a implementação das inovadoras NOS Smart Home. Com um total de 65 casas inteligentes e conectadas, as primeiras deverão ser lançadas para comercialização até ao verão.

Essas habitações da NOS, que serão lançadas no Porto e Lisboa, são projetadas para redefinir o conceito de viver bem, unindo tecnologia de ponta e sustentabilidade. Cada casa será equipada com soluções inteligentes que simplificam as tarefas diárias e promovem uma utilização eficiente do consumo energético, garantindo uma vida mais sustentável e consciente.

A modularidade e flexibilidade da NOS Smart Home permitem que se adapte a projetos de diferentes escalas e exigências, oferecendo conforto, eficiência e sustentabilidade.

Daniel Beato, administrador da NOS, reforça...

Estes primeiros contratos demonstram o interesse dos promotores em inovar e apostar em soluções sustentáveis também dentro de casa, com a NOS trazendo anos de experiência e suporte para elevar a experiência de habitação, agora mais inteligente, completa e satisfatória.

Os 30 apartamentos e cinco moradias contarão com funcionalidades como Segurança, Proteção, Fechadura Inteligente, Controlo de Iluminação e, adicionalmente nas moradias, Controle de Estores, Climatização e Tomadas Inteligentes. Tudo isso será controlável através de uma única App ou painel interior, desenhados para uma experiência de uso intuitiva e acessível.

Lançada oficialmente em novembro de 2023 e direcionada para promotores imobiliários, a NOS Smart Home visa transformar a experiência de viver numa casa inteligente. A NOS trabalha em parceria desde a conceção do projeto, passando pela instalação, apoia na comercialização e garante suporte para que cada casa seja uma vivência imersiva e futurista para os seus moradores.

Na nova era da habitação com a NOS Smart Home, a tecnologia consegue transformar o lar num espaço mais eficiente, confortável e sustentável, tal como o futuro o exige.