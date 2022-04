A Samsung tem garantido aos seus smartphones não apenas as atualizações necessárias, pela One UI, mas também as melhores ~funcionalidades. Estas surgem de forma natural e garantem que os utilizadores possam retirar ainda mais dos equipamentos.

Algo que tem vindo a surgir em diversos fabricantes é a possibilidade de fazer crescer a RAM acessível. Este é totalmente baseado em software e no armazenamento disponível. Vejam assim como podem explorar esta opção num Samsung.

Tal como já vimos diversas vezes, aumentar a RAM acessível para o Android tem vindo a ser algo simples. A maioria das marcas opta por ter esta opção nos seus equipamentos, recorrendo apenas ao armazenamento disponível.

A Samsung segue o mesmo caminho e dá ao utilizador a possibilidade de controlarem esta opção. Usa os mesmos princípios, mas eleva-o ainda mais com a possibilidade de escolher a quantidade de RAM a ser usada pelo smartphone na One UI 4.1.

Tudo acontece com o abrir das Definições do Android e depois escolhendo a opção Manutenção dispositivo e bateria. Aqui dentro, no topo, encontram a lista do estado das principais funções: bateria, armazenamento e memória. Escolham então a última opção.

Uma vez aqui dentro, vão ter acesso à informação dos consumos e das apps que o fizeram. No final têm a opção RAM Plus, que devem abrir. Aqui dentro encontram as opções de RAM possíveis de serem usadas: 2 GB, 4 GB, 6 GB ou 8 GB.

Só precisam então de escolher o volume de RAM a ser ativada no smartphone Samsung. Após a escolha, o Android irá pedir para ser reiniciado, para a nova configuração de RAM ser aplicada e a nova RAM ser disponibilizada ao utilizador.

Devem ter presente que esta RAM adicional depende apenas do armazenamento disponível. Irá ser removida e convertida numa área para memória do sistema operativo. É uma opção simples de usar e que dá ao utilizador a possibilidade de controlar, ao contrário de outros fabricantes Android.