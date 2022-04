Mesmo com muitos problemas de segurança associados, a Play Store do Android tem estado a melhorar ao longo do tempo. A Google aposta em renovar a sua loja de apps e garantir que os utilizadores estão protegidos.

Uma nova decisão da Google tem agora impacto nas apps que vão estar disponíveis para os smartphones. Para proteger os utilizadores a Play Store do Android vai passar a esconder as apps que não forem atualizadas.

Como em qualquer sistema, as apps são o alimento do seu ecossistema. Estas garantem que o utilizador pode tirar mais do seu dispositivo e que o exploram ainda mais. Claro que para serem úteis, devem ser atualizadas e se possível melhoradas.

Para garantir que o utilizador está com as apps mais seguras e protegidas a vários níveis, a Google aposta agora numa mudança importante na sua loja do Android. De forma simples e muito limpa, todas as apps que não forem atualizadas vão deixar de estar disponíveis.

A Google não as vai eliminar da Play Store, mas sim deixar de as ter acessíveis para os utilizadores em novos dispositivos. Não vão surgir nas pesquisas e não estar presente em qualquer destaque ou lista acessível para instalação.

Claro que pode ainda ser acedida pelos programadores para realizar as necessárias atualizações futuras e assim voltar a ficar disponível. O estabelecido é uma diferença de 2 anos sobre a API superior necessária para uma versão do Android. Na prática, são 2 anos sem atualizações.

Esta é uma medida que vai entrar em vigor em novembro deste ano e será revista a cada ano com as mesmas regras. Assim, e para proteger os utilizadores, a Google irá encontrar as apps que ficam fora do radar dos utilizadores.

Esta é mais uma medida importante da Google para garantir a proteção no Android. Consegue controlar as apps que ficam disponíveis para instalar, sem terem de limitar as que estão já a ser usadas.