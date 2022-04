A segurança dos smartphones é algo essencial e que merece a atenção máxima dos utilizadores. Estes devem ter os seus equipamentos e preparados e protegidos com as últimas atualizações e correções dos sistemas e das apps.

Este cenário toma agora ainda mais força, com uma falha recém-descoberta nos Samsung. Os smartphones não atualizados estão comprometidos e vulneráveis, podendo ser controlados remotamente entre muitos outros problemas.

Falha de segurança nos Samsung

A visibilidade que os smartphones da Samsung têm levam a que sejam constantemente escrutinados e avaliados. Os investigadores de segurança e outros atores menos bem intencionados procuram falhas e vetores de ataque, para depois os explorarem.

Com a sua ferramenta Mobile Application Security Testing (MAST), a Kryptowire conseguiu encontrar uma falha grave nos Samsung. Esta leva a que praticamente todos os smartphones da marca, que não estejam atualizados, estejam vulneráveis e expostos a problemas.

Já pensou que outra pessoa tem acesso ao seu telefone? Infelizmente, pode estar certo. As aplicações móveis tornam-se o ponto principal de atividade pessoal e profissional, representando um alvo cada vez mais atraente para os maus atores

Apps da Samsung são a fonte da falha

A descrição acima, vinda do CEO da Kryptowire, mostra a importância deste problema e o seu impacto. Está presente na app Telefone da Samsung, do Android 9 ao 12, e resulta deste ser executado com privilégios do sistema. Apps maliciosas podem usar a vulnerabilidade imitar a atividade no nível do sistema.

O resultado pode ser desastroso e levar a que um hacker realizasse uma série de ações maliciosas. Estas incluem o fazer chamadas telefónicas, instalar/remover apps, instalar certificados HTTPS não verificados, executar apps em segundo plano e até fazer a reposição de fábrica dos smartphones.

Kryptowi relatou e problema foi resolvido

A falha foi detetada pela Kryptowire em novembro de 2021, tendo sido reportada à Samsung de imediato. A marca tratou da correção em fevereiro de 2022 e a atualização está disponível desde então para ser instalada e proteger os utilizadores.

Esta é uma falha que deve ser levada em consideração pelos utilizadores de smartphones Samsung. A segurança tem de ser garantida e isso consegue-se com as atualizações, quer do Android, da One UI e as apps que a marca coloca nos dispositivos.