Google não quer deepfakes no Android e irá bloquear apps que ultrapassem novos limites

Com cada vez mais elementos de IA presente, as apps móveis no Android querem aproveitar e incorporar tudo o que esta pode oferecer. Infelizmente nem todas optam por ser seguras e fiáveis, obrigando assim a Google a adaptar as regras da loja do Android para impedir a criação de deepfakes e outras imagens e vídeos impróprias.

Google não quer deepfakes IA no Android

A Google acaba de anunciar mudanças nas políticas do Google Play. Estas vão ficar muito mais rígidas com apps que permitem a criação de conteúdo usando a inteligência artificial. O objetivo é evitar o uso indevido das capacidades destas apps, especialmente das que abrem portas a deepfakes, tanto a nível de imagem como de áudio.

A gigante das pesquisas alerta os programadores que terão que evitar a geração de conteúdo restrito. Além disso, devem permitir que os utilizadores de alguma forma denunciem conteúdos ofensivos que encontrarem nestas apps.

Estas novas regras aplicam-se a apps chatbot de IA que geram interações texto-texto, aplicações texto-imagem, voz-imagem, imagem-imagem, criação de imagens, criação de gravações de voz por IA e outras. Resumindo, todas as apps que possuem qualidades de IA generativa.

Irá bloquear apps que ultrapassem limites

As apps que alojam conteúdo gerado por IA, mas não conseguem gerá-lo, bem como outras que se focam apenas em resumir conteúdo (não gerado por IA), não estarão sujeitos a essas condições. A Google também quis deixar claro quais os aspetos que não terão lugar nos aplicativos capazes de gerar conteúdo:

Gravações de voz ou vídeo de pessoas reais que facilitam golpes.

Conteúdo gerado para encorajar comportamentos prejudiciais (por exemplo, atividades perigosas, automutilação).

Conteúdo relacionado com eleições que seja comprovadamente enganoso ou falso.

Conteúdo gerado para facilitar bullying e assédio.

Aplicações generativas de IA destinadas principalmente a serem sexualmente gratificantes.

Documentação oficial gerada por IA que permite comportamento desonesto. Criação de código malicioso.

Embora possam parecer regras óbvias, dentro de todo o ecossistema de apps da Play Store, esta nova ordem é essencial. As apps terão que obedecer às regulamentações da Play Store e controlar o que conseguem gerar, bem como a obrigação de permitir que os utilizadores denunciem conteúdo impróprio.