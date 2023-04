O novo Galaxy S23 tem um foco grande na fotografia e a Samsung quer fazer deste argumento uma das suas armas. Em particular a fotografia noturna e da lua são algo de diferente. A marca quis agora publicitar isso no Twitter, mas acabou por não correr bem à Samsung.

Não tem corrido nada bem à Samsung a sua campanha com os novos smartphones Galaxy S23. A marca apostou de forma grande na sua fotografia, em especial em 2 pontos mais complicados: pouca luz e fotografia da lua. Os resultados são conhecidos e pouco positivos como se viu.

Agora a marca voltou a apostar nesta sua caraterística, colocando no Twitter mais uma publicação a enaltecer a fotografia da lua. Queria voltar a mostrar que esta está muito acima da concorrência e do que esta consegue com os seus equipamentos:

Não há lado escuro da lua com o #GalaxyS23 Ultra. Capture seus céus noturnos e compartilhe connosco respondendo a este tópico com #ShareTheEpic.

Com esta frase, a marca pretendia que a sua comunidade apostasse nesta funcionalidade quase única. Queria ainda que estes publicassem as suas fotografias da lua e que assim criasse uma corrente de partilhas focada no Galaxy S23 e no que este consegue fazer.

When spending ad dollars hurts your brand pic.twitter.com/MCZ8FYpEl9 — David ImeI (@DurvidImel) April 23, 2023

O problema é que acabou por sair ao lado do pretendido, com os utilizadores do Twitter a rapidamente reportarem essa publicação. Alegam que a forma como a fotografia da lua é realizada é falsa e recorre a mecanismos de IA para criar as imagens apresentadas.

O Twitter reagiu rapidamente e colocou de imediato uma nota na publicação, a alertar os utilizadores. Usou o recurso "Notas da comunidade" para fazer esse alerta e para avisar os utilizadores que essa partilha poderia não ser totalmente verdadeira.

Os telefones da Samsung “falsificam” digitalmente imagens da Lua para fazê-las parecer mais nítidas.

Esta é, naturalmente, uma situação contrária ao que a Samsung pretendia para a sua publicação. Acabou por ver exposta uma situação, que mesmo não sendo nova, acaba por manchar a marca e o que os Galaxy S23 conseguem fazer no campo da fotografia.