A autenticação ode 2 fatores tem sido a forma mais segura de garantir a proteção dos utilizadores e o Google Authenticator tem cumprido aqui um papel essencial. Esta app do Android e do iOS recebe agora novidades que eram há muito esperadas e até essenciais para todos.

A gigante das pesquisas tem no Google Authenticator uma ferramenta essencial para a proteção dos seus utilizadores. É uma das formas de conseguir os códigos MFA que muitos serviços implementam e tentam que os utilizadores usem de forma constantes, para garantir a sua segurança.

Esta app existe há vários anos e estava um pouco parada no que toca a novidades. Tinha algumas lacunas essenciais que precisavam de ser cobertas e que finalmente parecem ter sido revistas e implementadas, melhorando assim a sua utilização em qualquer cenário. A somar a isso é um novo logotipo e uma nova interface.

A novidade mais importante do Google Authenticator é que passa a poder ser sincronizada com a conta do utilizador. Até agora apenas permitia exportar e importar para os novos equipamentos, algo que para muitos acabava por ser impossível em algumas situações mais complicadas.

Agora esta sincronização acontece de forma natural e as OTPs (One Time Passwords) podem estar em qualquer smartphone do utilizador. De destacar que estas novas máquinas devem ser configuradas e preparadas na conta do utilizador, para poderem funcionar.

Este novo recurso está foi lançado Android e iOS hoje, mas ainda não é visível na Play Store. Caso pretenda, pode a nova versão do APKMirror. Para Android, precisará do Google Authenticator v6.0 para aceder ao novo recurso, enquanto os utilizadores do iOS vão precisar da v4.0.

A Google continua a apostar em eliminar de forma completa a passwords e a dar aos utilizadores ainda mais segurança. Este passo que o Google Authenticator dá consegue melhorar a sua utilização e garantir ainda mais a sua usabilidade, como se espera numa solução de segurança como esta.