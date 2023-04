Vendas da gráfica GeForce RTX 4070 estão tão más que já saiu do TOP 10

No passado dia 12 de abril a Nvidia lançou para o mercado a sua nova placa gráfica GeForce RTX 4070 e tudo parecia indicar que esta GPU seria um sucesso, pois era uma forma de os jogadores terem um bom equipamento, mas a um preço mais baixo do que os modelos topo de gama. Mas a realidade está a ser bem diferente e as vendas desta nova GPU estão tão más que já saiu mesmo do TOP 10 dos produtos gráficos mais vendidos na Amazon em apenas 12 dias desde a sua chegada às lojas.

A RTX 4070 chegou há cerca de duas semanas, mas a Nvidia não podia estar mais desiludida com o seu lançamento. Se inicialmente se achava que esta GPU iria cativar os consumidores, uma vez que se trata de um modelo de gama intermédia a um preço um pouco mais acessível, a verdade é que logo nos primeiros dias tivemos alguns sinais que mostraram o contrário.

Primeiro o facto de a Nvidia ter reunido com as marcas parceiras, o que resultou numa descida de preço nalguns modelos. Depois as informações a indicar que a fabricante norte-americana iria mesmo cortar na produção desta placa gráfica devido às fracas vendas.

GeForce RTX 4070: Vendas estão mesmo muito fracas

Há agora mais alguns dados que reforçam o facto de as vendas da GeForce RTX 4070 estarem mesmo fraquinhas. Segundo as informações, as vendas estão tão más que, por exemplo, em lojas como a Amazon, esta GPU fica apenas uma posição acima da Radeon RX 580 da AMD, lançada em 2017.

No que respeita aos produtos mais vendidos relacionados com gráficos, a nova aposta da Nvidia nem aparece no TOP 10. Mas já a RTX 4070 Ti aparece em quinto lugar.

Se falarmos apenas nas placas gráficas mais vendidas, verificámos então que a GeForce RTX 3060 lidera as vendas na Amazon. A GeForce RTX 4070 surge no quatro e no nono lugar, em ambos trata-se de um modelo da MSI Gaming.

Relembramos que esta placa gráfica chegou ao mercado por um valor recomendado de 599 dólares/~660 euros. Resta aguardar que o tempo traga uma fase mais animadora para este mais recente chip gráfico da Nvidia.