Em 10 anos, serão robôs a tratar das nossas tarefas domésticas

Parecendo que não, as tarefas domésticas tomam bastante tempo e, com a correria da vida, seria ideal tê-las automatizadas. Pois bem, em 10 anos, esses afazeres serão assegurados por robôs.

Se lhe pedíssemos, seria capaz de apontar pelo menos uma tarefa doméstica que facilmente deixava de fazer, se alguém a executasse por si. Segundo prevê uma nova investigação, ter robôs a tratar do assunto não está tão longe quanto pensamos.

Automatização das tarefas domésticas libertará tempo

Considerando uma lista de 17 tarefas domésticas comuns, um grupo de especialistas em Inteligência Artificial (IA) estimou que uma média de 39% do tempo gasto por afazer poderá ser automatizada dentro de 10 anos.

De entre as várias tarefas, os investigadores apontaram a ida às compras de mercearia e às compras no geral como as mais fáceis de automatizar, e a assistência física de crianças como a mais difícil.

Hoje em dia, já conhecemos robôs de cozinha e de limpeza muito eficientes que, comprovadamente, ajudam as pessoas a poupar tempo. Com os avanços no desenvolvimento da IA e da robótica, em breve, contaremos com uma gama mais vasta de "ajudantes".

Segundo os autores do estudo, a crescente automatização dos afazeres domésticos dá uma nova perspetiva aos debates sobre o futuro do trabalho.

Atualmente, tarefas domésticas são, de forma desproporcional, asseguradas por mulheres, pelo que a automatização dessas poderá ter um impacto social e económico significativo.