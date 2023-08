Apesar de Musk, clientes da Tesla são altamente fiéis à marca

Pelo mundo, se há pessoa que não é consensual, essa pessoa é Elon Musk, pelas ideias mirabolantes que põe em prática e por ser uma personagem peculiar. Apesar de ser a cara da Tesla e de a perceção que têm sobre ele impactar a marca, os clientes mostram-se muito fiéis à fabricante.

Passaram cinco anos, desde o lançamento do Model 3 da Tesla, um elétrico que permitiu à fabricante dar um grande salto. Agora, a Bloomberg lançou um inquérito, por forma a saber o nível de satisfação dos proprietários, por que modelo tencionam trocar o seu carro atual e as razões daqueles que decidem não repetir a compra.

A Bloomberg inquiriu 5000 proprietários - 70% dos quais eram dos Estados Unidos da América -, num questionário que incluía, entre outras, perguntas sobre Elon Musk e a sua reputação pública, o reconhecimento da marca e o nível de satisfação.

Surpreendentemente, quase 75% dos proprietários do Model 3 que planeiam comprar um novo modelo, nos próximos dois anos, revelaram estar a ponderar continuar com a Tesla. Dos clientes que vão voltar a comprar, 52% disseram querer a Cybertruck e 23,6% o Model Y.

Por outro lado, os proprietários do Model 3 que pretendem mudar de marca destacaram quatro principais opções: o Rivian R1S, o R1T, o Ford F-150 Lightning e o Hyundai IONIQ 6. Na lista de alternativas constavam apenas duas propostas europeias: Porsche Taycan e o Volkswagen ID.Buzz.

De entre as razões para não voltar a comprar um Tesla, em primeiro lugar, está a perceção que os clientes têm de Elon Musk, motivo pelo qual 21,5% dos inquiridos assumiu não voltar a comprar um modelo da marca. Com menos destaque estão preocupações como a qualidade do produto ou o serviço técnico (18,7%), a perceção que os clientes têm da Tesla enquanto marca (17,8%), e o preço associado aos veículos (13,1%).

Por fim, apenas 7,5% dos proprietários inquiridos indicaram que tiveram de voltar a um carro com motor de combustão interna por necessidade.