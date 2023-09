Última hora: portagens no interior vão ficar mais baratas

A "luta" já durava há alguns anos, com os ministros a reconhecerem que era importante reduzir as portagens nas ex-scut. Hoje, Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, anunciou, após o Conselho de Ministros, a redução nas portagens dos territórios do Interior e também na Via do Infante, no Algarve. Saiba quanto.

A medida do Governo vai aplicar-se às autoestradas A23, A24, A25 e A22 no Algarve. Será também alargada à A13 que liga o Pinhal Interior ao Médio Tejo e Alentejo.

Segundo referiu a ministra...

Hoje damos cumprimento ao programa do Governo, onde tínhamos o compromisso de reduzir os custos de contexto no uso das autoestradas em territórios do Interior e também na Via do Infante Trata-se de uma questão de justiça territorial, esta redução é importante para diminuir os custos em territórios onde não há vias alternativas de qualidade ou transporte público coletivo, nem em quantidade ou qualidade. É para nós importante, mesmo com caráter de exceção, fazermos justiça e equidade com estas reduções.

Segundo o que foi revelado, será uma redução de 50% para 65% face às tarifas-base de 2011, uma redução de 30% face aos preços atuais.