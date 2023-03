Volkswagen apresentou o novo ID.2all, o carro elétrico acessível a todos

A Volkswagen já decidiu que o carro elétrico será o seu futuro. A marca está a renovar toda a sua linha e a apresentar as novas propostas, que cativam os condutores. Agora, revelou o seu próximo modelo, o ID.2all, que promete ser o carro elétrico acessível a todos.

Estava prometido para ontem a apresentação de novidades da Volkswagen. Falava-se da possibilidade da chegada do Golf elétrico, o que acabou por não acontecer. A marca alemã revelou o ID.2all, que quer colocar no mercado a apenas 25 mil euros.

Este é ainda um ainda é um conceito, mas que se mostra estar muito próximo do que será o modelo de produção. O novo compacto elétrico será um modelo menor que o ID.3, que chegará em 2025 por um preço "inferior a 25.000 euros", mas que manterá um tamanho interior semelhante ao de um Volkswagen Golf.

A marca confirmou que este ID. 2all mede 4,050 metros de comprimento, 1,812 metros de largura e 1,530 metros de altura. Terá uma distância entre eixos de 2,6 metros, o que lhe oferece um espaço interior maior do que o esperado num modelo destes. A mala terá 490 litros.

No interior destacam-se dois ecrãs. Como é habitual nos carros elétricos da Volkswagen, ambos flutuam acima do tablier, sendo o do painel de instrumentos o mais pequeno e um central maior, deixando claro que haverá controle físico para o volume e para o controlo do clima.

Usará a plataforma MEB e será o primeiro modelo da marca com tração dianteira. Combinará um motor de 116 kW (226 cv) e uma autonomia prevista de 450 quilómetros. Com aceleração dos 0 aos 100 km/h acontecerá em menos de sete segundos. Terá uma capacidade de recarga de 150 kW, podendo passar de 10 a 80% da capacidade em 20 minutos.

Este novo modelo da Volkswagen vem marcar a presença da marca numa nova área. O seu preço torna-o um carro elétrico acessível a todos, e o seu nome quer indicar isso mesmo. Chega em 2025 e deverá ser mais um caso de sucesso da marca alemã.