O Bing Chat veio trazer uma nova vida ao motor de pesquisa da Microsoft. Este tem agora a inteligência para conversar com os utilizadores, o que vai facilitar a interação. Até agora estava limitado a um conjunto de utilizadores, mas a Microsoft resolveu abrir a todos, que podem assim testar o Bing Chat e o GPT-4.

A decisão de apoiar a OpenAI e o GTP veio dar à Microsoft uma posição única no que toca ao acesso à inteligência artificial. Participa assim desde o primeiro momento neste movimento e acesso a todas as novidades antes de toda a concorrência, como se viu com o Bing Chat.

Desde que esta novidade foi apresentada, que muitos a querem experimentar. O acesso estava limitado a uma inscrição e a respeitar uma longa lista de espera, mesmo que existissem formas de subir na tabela, com recurso ao Bing e a outras ferramentas da Microsoft.

Essa espera terminou agora, ainda que de forma silenciosa e sem que a gigante do software tenha anunciado aos utilizadores. Todos os inscritos já estão habilitados a usar o Bing Chat e a experimentar o GPT-4, que foi anunciado recentemente.

Ainda que esteja já aberto a todos, há ainda um requisito necessário para que o possam usar esta novidade do motor de pesquisa. A Microsoft ainda requer uma inscrição para usar o Bing Chat, que deverá ser aprovada de imediato pela gigante do software.

Esta mudança deverá estar associada ao evento da Microsoft que irá acontecer durante o dia de hoje. Neste espera-se que a Microsoft anuncie a integração do GPT-4 em muitos mais dos seus produtos, dando assim uma resposta rápida ao que a concorrência tem estado a apresentar.

Estas são boas notícias para quem quer testar todas as novidades que esta inteligência artificial está a trazer. A Microsoft está assim a trilhar o seu caminho e hoje ainda deverá mostrar muito mais do que consegue criar com esta nova tecnologia.