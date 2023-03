Apple pode estar a preparar-se para aumentar o preço do iPhone 15 Pro

Ainda a vários meses de distância da chegada do iPhone 15 Pro, começam a surgir rumores sobre este novo smartphone da Apple. Terá mudanças de hardware já esperadas, mas a Apple poderá ter uma surpresa. Há informações de que pode aumentar o preço do iPhone 15 Pro.

iPhone 15 Pro pode ver o preço aumentado

O preço a que a Apple vende o iPhone tem aumentado nos últimos anos. Este é um cenário que tem sido visto em muitos mercados na Europa e na Ásia, mas que não tem acontecido nos EUA. No seu mercado de origem o preço tem sido estável há vários anos.

Isso poderá mudar com a chegada do iPhone 15 Pro e dos restantes modelos, com um aumento significativo. Os rumores apontam que este smartphone passe para o patamar dos 1100 dólares, que contrasta com os atuais 1000 dólares a que é agora comercializado. Um aumento que também se poderá refletir no resto do mundo.

Do que é avançado por Jeff Pu, analista de tecnologia da empresa de investimentos Haitong International Securities, este aumento criará um fosso ainda maior face ao iPhone 15 Plus. Esta informação já tinha sido avançada em janeiro, na rede social Weibo.

Apple tem de cobrir a despesa do novo hardware

As razões apresentadas baseiam-se no novo hardware que será adicionado neste novo modelo. Falamos da estrutura em titânio, botões de estado sólido com feedback tátil, o SoC A17 Bionic, o aumento da RAM, uma lente de periscópio para aumentar o zoom ótico no modelo Pro Max e muito mais.

Fora dos EUA, a Apple aumentou os preços dos iPhones várias vezes nos últimos anos, em grande parte devido às flutuações da moeda. Não está também claro se os modelos de entrada também recebem este ajuste de preço. Assim como o iPhone 15 Pro, estes devem receber a Dynamic Island, a porta USB-C e um novo design.

Com preços cada vez mais elevados, a Apple poderá voltar a mudar o mercado com a chegada do iPhone 15 Pro. Novamente irá definir o padrão para os preços desta categoria, que não têm parado de aumentar nos últimos anos.