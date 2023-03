IRS: Veja se conseguiu os 250 euros com as deduções gerais

Quem aceder à plataforma das finanças, já pode ver as despesas para dedução à coleta do IRS apuradas pela Autoridade Tributária e Aduaneira. Se não concordar, já pode também reclamar.

IRS: Há várias ações que pode fazer até 31 de março

Caso verifique alguma omissão ou inexatidão nas despesas ou no seu cálculo, reclame as despesas gerais familiares ou as faturas de despesas com direito à dedução do IVA pela exigência de fatura apurados pela AT. A reclamação pode ser feita aqui entre hoje e dia 31 de março.

De referir que a categoria de despesa gerais permite a cada contribuinte uma dedução à coleta do IRS no valor de 250 euros. Nesta categoria entram gastos relacionados com as conta da água, luz, telecomunicações e alguns produtos adquiridos em supermercados. Podem ainda fazer parte desta categoria faturas de combustível, roupa ou eletrodomésticos, entre muitos outros. Pode ver as suas despesas para dedução apuradas pela AT aqui.

Deve fazê-lo, individualmente, por cada titular de despesas, incluindo os dependentes, mediante autenticação com o número de identificação fiscal (NIF) e a respetiva senha de acesso.

É também neste período que, de uma lista de entidades disponibilizada no Portal das Finanças, pode escolher a quem quer consignar o IRS ou IVA. Pode fazê-lo aqui.

Até 31 de março, se reuniu as condições em 2022, pode também solicitar inscrição como residente não habitual - RNH. Esta inscrição permite-lhe optar pela tributação pelo regime do RNH no IRS 2022 no momento da entrega da declaração de rendimentos que ocorre de 1 de abril a 30 de junho.

A entrega da declaração anual do IRS, relativa aos rendimentos de 2022, arranca no dia 1 de abril e termina a 30 de junho, sendo que para muitos milhares de contribuintes este processo resume-se aos breves minutos que demora a verificação e confirmação do IRS Automático.