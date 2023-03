A Microsoft todos os meses procura resolver os problemas de segurança através da Patch Tuesday, cm atualizações urgentes. A de março de 2023 já chegou e está disponível para ser instalada. Assim, atualize já o Windows para ter estas últimas correções de segurança.

Todas as segundas terças-feiras de cada mês a Microsoft lança as necessárias correções de segurança do Windows, mas suas várias versões. Este mês não foi diferente e as novidades de março já estão disponíveis para todos. É hora de ter o Windows com mais segurança e assim, protegido.

A atualização de segurança do Windows 10

No caso do Windows 10, a Microsoft trouxe uma descrição muito resumida das melhorias de segurança que colocou nesta atualização. A gigante do software limita-se a descrever as alterações da Patch Tuesday como estando focada na melhoria da segurança do sistema.

O pacote com as novidades está disponível para instalação na área de atualização do sistema da Microsoft. Este update do Windows 10 está a ser distribuído com a identificação KB5023696, aumentando as numerações da versão para 19042.2728, 19044.2728 e 19045.2728.

Novo sistema da Microsoft foi visado nesta patch Tuesday

Já com o Windows 11 a situação é muito diferente. As atualizações também existem para corrigir problemas de segurança, com uma lista muito grande de situações. Ao todo, a Microsoft tratou de resolver 83 problemas ou vulnerabilidades nos produtos.

No que toca a versões, e às suas numerações, há também mudanças. Aqui, o Windows 11 22H2 recebeu a compilação KB5023706, enquanto a versão 21H2 deste sistema operativo da Microsoft teve a variante KB5023698 disponibilizada nesta atualização.

Como é normal nestas situações, é recomendado a todos que instalem a atualização que está a ser disponibilizada. Quem preferir pode aceder diretamente às definições do Windows e dar ao sistema a autorização. Se quiserem, podem também aceder ao catálogo da Microsoft para descarregar a atualização.