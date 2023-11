Fábricas da China desmontam milhares de RTX 4090 e transformam-nas em GPUs de IA

Como bem sabemos, a Inteligência Artificial tem sido um dos setores em destaque no mundo da tecnologia. E quando falamos do hardware que o envolve percebemos que este é um mercado de lida com muitos milhões de equipamentos e valores. Agora, as mais recentes notícias indicam que algumas fábricas na China desmontam milhares de placas gráficas GeForce RTX 4090 da Nvidia e transformam-nas em GPUs de IA.

Gráficas GeForce RTX 4090 transformadas em GPUs IA

À medida que a a Inteligência Artificial cresce, aumenta também a necessidade por equipamentos tecnológicos que suportem toda esta tecnologia. Contudo, este hardware é bastante caro e as grandes empresas também acabam por condicionar o stock de modelos existentes.

Mas as mais recentes notícias revelam que a Nvidia tem vendido várias das suas placas gráficas topo de gama da geração atual, a GeForce RTX 4090, e algumas fábricas da China conseguirem desmontar estes equipamentos para depois os converterem em placas gráficas de IA, como forma de responder à enorme procura por estes chips no país.

Ninguém duvida que a Nvidia é a fabricante que tem os melhores chips gráficos para Inteligência Artificial, mas isso também é pago pelo consumidor a preços bem altos. Para além disso, sabemos que os Estados Unidos da América também já proibiram a venda de GPUs IA de alto desempenho para a China, permitindo apenas modelos menos poderosos. Tudo isto fez com que a necessidade por estes gráficos aumentasse significativamente no país.

Na situação de que agora falamos, as fábricas chinesas removem o dissipador de calor original para jogos da RTX 4090 e colocam um dissipador de calor do tipo soprador de slot duplo mais profissional. Para além disso, é referido que são removidas todas as peças, como a memória GDDR6X.

As peças retiradas, como os dissipadores de calor originais da RTX 4090, estão a ser vendidos no mercado por revendedores, alguns por cerca de 50 dólares, um valor barato para quem precisa de um destes componentes.

Tendo em conta que algumas destas GPUs já foram vistas à venda por cerca de 8.000 euros, naturalmente estamos a falar de um negócio bastante lucrativo.