A Apple terá um ano complicado pela frente. Os casos em que é acusada de monopólio e de controlo excessivo das suas lojas acumulam-se e ganham cada vez mais peso no que poderá ser o futuro do iPhone e da própria App Store. Agora, e segundo informações fidedignas, a Apple poderá ter de abrir o seu sistema a lojas externas também nos EUA.

Apple terá de aceitar lojas de apps nos EUA

A União Europeia está decidida a limitar o monopólio que empresas como a Google a Apple têm para os seus sistemas. Quer garantir que os utilizadores possam comprar apps para os seus dispositivos fora do que estes oferecem e, ao mesmo tempo, que qualquer programador possa vender as suas propostas sem ser limitado.

Assim, e no caso da Apple, quer obrigar a que esta abra o iOS a outras lojas, não dependendo apenas da App Store. Este é um processo que decorre e que agora poderá ter encontrado um novo aliado de peso. Falamos dos EUA, o mercado onde a Apple tem a sua base e que tendencialmente protege a empresa.

Do que é avançado pelo Financial Times, o caso anti-monopólio dos EUA contra a exclusividade da App Store da Apple está prestes a "disparar a todo vapor", conforme revelou o chefe da unidade do Departamento de Justiça responsável por policiar as violações das leis de concorrência.

App Store terá concorrência direta no iPhone

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) realiza há anos a sua própria investigação sobre o controlo que a Apple faz da App Store. Segundo muitos especialistas em concorrência, é esperado que os EUA cheguem à mesma conclusão da Europa. A Apple deve permitir lojas de apps de terceiros ou o sideloading de apps para iPhone, ou ambos os cenários.

Espera-se que assim que este cenário mude, a Microsoft seja uma das primeiras empresas a abrir uma loja de apps de terceiros no iOS. Além desta, é provável que várias grandes empresas de jogos façam o mesmo. Os jogos respondem por cerca de metade da receita da App Store da Apple.

Este cenário será certamente complicado para a Apple, que terá ainda assim de aceitar a imposição legal que for feita. A par da Europa e, eventualmente, dos EUA, há mais mercados onde este cenário será imposto. O mais recente a dar provas disso foi o Japão, onde as lojas de terceiros no iPhone devem também ser uma realidade.