Quando lançou o Windows 10 em 2015, a Microsoft resolveu oferecer esta atualização. Limitada a todos os que tinham o Windows 7 ou o 8, este era um processo simples e completamente gratuito, ainda que por tempo limitado.

Com o passar do tempo, a maioria aproveitou esta oferta, para assim ter um sistema recente e com todas as novidades apresentadas. Esta era limitada no tempo e iria terminar passado 1 ano. Agora, e no final de 2020, esta borla da Microsoft ainda está disponível.

Atualização do Windows 10 ainda disponível

Mesmo gratuita, a atualização do Windows 10 não foi consensual e nem aceite por todos. Muitos utilizadores acabaram por rejeitar esta oferta da Microsoft, optando por manter o Windows 7, mesmo sabendo que este sistema operativo iria perder o seu suporte em breve.

A verdade é que mesmo após o ano oferecido pela Microsoft, a atualização para o Windows 10 tem continuado a ser possível, ainda que a gigante do software o anuncie de forma clara e direta. Todo o processo permanece intacto e funcional, sem qualquer justificação.

Microsoft não acaba com esta borla

Todos os anos esta situação parece ser revista e, da mesma forma, o processo continua a permanecer aberto e disponível, sem que a Microsoft o altere. Agora voltou a ser confirmado que pode ser feita a atualização para o Windows 10 de borla, mesmo contra o que a Microsoft diz.

O processo é simples e requer apenas que o Windows 7 esteja ainda instalado e a ser usado. Dentro deste sistema, devem aceder à página de download do Windows 10. Aqui dentro, só precisam de escolher a opção para fazer download da ferramenta de criação de suporte de dados.

Pode assim ter um sistema novo e atualizado

Abram depois essa ferramenta que descarregaram e avancem com o processo. Devem indicar que querem atualizar esse PC e definir se querem manter os ficheiros ou uma instalação fresca. Com o PC ligado à Internet devem fazer a ativação do Windows 10. Em caso de falha, podem usar a chave do sistema anterior.

Não se sabe até quando a Microsoft vai manter esta borla e se a mesma irá ser usada no futuro. No entanto, e dado que o Windows 7 morreu, esta é a mesmo a melhor alternativa para fazer a atualização esperada e que muitos queriam.