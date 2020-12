Para além da ligação Wi-Fi, a porta USB é uma das principais portas de comunicação com um smartphone Android. Esta está sempre disponível e permite comunicar com o equipamento, bem como realizar outras tarefas importantes.

Uma questão que normalmente surge é saber que opção deve ser escolhida no pop-up que surge sempre que se liga um cabo USB. Claro que isso depende sempre do que se quer fazer, mas há uma ajuda, que pode ser usada. É possível definir o que acontece ao ligar um cabo USB a um smartphone Android.

Ligar um cabo USB ao smartphone

Mesmo com várias opções presentes, por norma o utilizador utiliza apenas 1 ou 2 das presentes. Ainda assim, os utilizadores nem sempre têm a sua opção preferida selecionada e passam pela tarefa de a escolher e tornar ativa.

Claro que, e dada a modularidade de qualquer smartphone, é possível mudar este cenário e definir uma opção diferente da que a Google escolheu para o Android. Assim, tudo fica mais simples, mais rápido e não requer qualquer intervenção dos utilizadores.

Simples mudar a opção ativa

Em primeiro lugar devem abrir as Definições do Android e depois aceder a Sistema e atualizações. Aqui dentro devem ter presente as Opções de programador. Caso não esta opção esteja visível, devem ativar esta área, usando as instruções que já explicámos antes neste artigo.

Aqui dentro, e na longa lista de opções presentes, devem encontrar a que está associada a este pop-up. Basta que procurem pela opção Configuração USB para que possam ver as opções presentes e também escolher a que querem que seja a ativa por omissão sempre que ligarem um cabo.

Escolher o que acontece no futuro no Android

Ao abrirem essa área vão ver então as 6 opções disponíveis. Estas são mais das que surgem normalmente, mas todas podem ser aproveitadas e selecionadas. Ao mudarem esta opção, alteram também a que estará ativa mais tarde, ao ligarem um cabo USB ao smartphone Android.

Assim, devem escolher a que mais vezes usam e que querem ter ativa para o futuro. Podem a qualquer momento mudar a que está ativa e que assim estará a ser usada pelo sistema operativo. Esta mudança permite ao utilizador ganhar tempo e ter assim um smartphone mais simples de usar.