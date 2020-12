OnePlus 9 poderá chegar com carregamento a 65W e ainda com carregamento sem fios

As tecnologias de carregamento desenvolvidas pelas fabricantes de smartphones estão a chega a níveis extraordinários. O que não se consegue aumentar em capacidade, tem-se conseguido passar para a velocidade de carregamento. A OnePlus, OPPO e até Xiaomi são algumas das que vão desbravando este caminho e o próximo OnePlus poderá mesmo chegar com carregamento a 65W, mas mais que isso. O smartphone da empresa poderá suportar carregamento sem ligação por fio.

Mas há mais para saber sobre este novo smartphone.

O OnePlus 9 deverá este ano chegar um mês antes do que aquilo que é a programação normal de lançamentos da marca. Além da introdução da linha Nord, que obrigará certamente a ajustes, o ano de 2020 foi penoso para as fabricantes e em 2021 tudo farão para recuperar as perdas, e os lançamentos antecipados parecem fazer parte da estratégia de várias empresas.

O OnePlus 9 deverá chegar em três versões: OnePlus 9, 9 Pro e 9E. Além disso, os dois primeiros modelos serão lançados com o novo Snapdragon 888 da Qualcomm.

Os dispositivos apresentarão um novo design do módulo de câmara com atualizações importantes para este campo da fotografia. Em termos de RAM e armazenamento, o OnePlus 9 incluirá 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

Já o modelo OnePlus 9E (ou OnePlus 9 Lite) contará com o mesmo hardware do recém-lançado OnePlus 8T, com Snapdragon 865, um ecrã AMOLED de 90Hz ou 120Hz e suporte para carregamento rápido de 65W (com fios).

OnePlus 9 terá finalmente carregamento sem fios

Mas o que surpreende, chega de um rumor recente. O OnePlus 9, com uma bateria de 4500 mAh, que também deverá ter carregamento a 65W, poderá apresentar (finalmente) suporte para carregamento sem fio rápido de 30W e, mais ainda, suporte para carregamento reverso sem fio.

As imagens, partilhadas no fórum XDA Developers, são, segundo a publicação, de uma fonte confiável. Além desta partilha, ainda revelou que tanto o OnePlus 9 quanto o 9 Pro oferecerão suporte para carregamento rápido sem fio de 30W. Os dispositivos também serão os primeiros da empresa a suportar carregamento reverso sem fio.

Este era, de facto, um pormenor que colocava a OnePlus atrás de outras fabricantes de topo, mas que finalmente em 2021, será resolvido.