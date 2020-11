OnePlus 9 Pro: Surgem imagens do design deste novo smartphone

A OnePlus mudou de forma drástica a sua aproximação ao mercado dos smartphones. Depois de vários anos dedicados ao mercado de topo e com 2 modelos, quer agora limitar esta aposta e focar-se sobretudo no mercado da gama média.

Isso trará algumas alterações ao seu catálogo, em especial nos modelos de topo. A primeira aposta nesta área ainda está a ser preparada, num modelo completamente novo. Surge assim o OnePlus 9 Pro, um smartphone que teve agora o seu design revelado.

Há um novo OnePlus a caminho

A OnePlus tem mostrado que está a mudar a sua aposta no mercado dos smartphones. Se até agora tínhamos 4 modelos revelados de forma anual, a marca passou a apostar decerto na gama média com os seus modelos Nord.

Do que se sabe, as mudanças não se vão limitar a estes smartphones de gama média e vão também centrar-se nos modelos de topo. Assim, é esperado que surja no início de 2021 uma nova apresentação, com um novo modelo. Falamos, naturalmente dos já descobertos OnePlus 9 e 9 Pro.

Design do 9 Pro foi agora revelado num rumor

O modelo Pro surgiu agora nas suas primeiras imagens, que se pensam ser reais. Este revela um ecrã que terá 6,55 polegadas e com as bordas curvas, muito similar ao modelo atual. Este alberga a câmara frontal, que estará num punch-hole.

A grande diferença no design está mesmo no módulo de câmara traseira. Vamos contar com 4 elementos, que vão garantir a melhor fotografia. 2 desses elementos vão ser mais pequenos que os restantes 2. Não foi igualmente claro por agora que capacidades vão ter.

Depois dos Nord, um novo smartphone

Alguns rumores anteriores já nos tinham mostrado parte do hardware que vai estar neste novo smartphone da OnePlus. Assim, é quase certa a presença de um SoC Snapdragon 875, que a marca ainda vai apresentar em breve.

Esta é a grande promessa da marca chinesa para 2020. A OnePlus deverá apostar nestes dois modelos para a sua linha de topo, ficando as restantes novidades para o Nord e o que a marca, entretanto preparar.