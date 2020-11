OnePlus 9 Pro com Snapdragon 875 é encontrado no Geekbench

Estamos em fase de rumores. Os lançamentos de smartphones do início do próximo ano estão a ser preparados e são muitas as informações que vão chegando, relacionadas com diferentes marcas. A OnePlus irá revelar os seus OnePlus 9 e 9 Pro provavelmente em março de 2021 e já existem imagens a circular pela Internet.

Agora, o modelo Pro surgiu num teste de benchmark da Geekbench revelando, assim, a pontuação e alguns pormenores.

Imagens e Rumores

O OnePlus 9 deverá chegar ao mercado em março de 2021. Serão, na verdade, dois modelos da linha de topo da OnePlus, o modelo base e o Pro, como habitualmente.

Ontem mesmo divulgámos uma das primeiras imagens criadas através informações divulgadas por pessoas ligadas à marca e à produção do smartphone. É certo que são renderizações e que poderão ser bastante distintas do resultado final, mas, pelo contrário, poderão estar bastante próximas daquilo que estará para chegar.

Além disso, em termos de especificações o novo smartphone deverá ter um ecrã superior a 6,55″ e o ecrã tem um acabamento curvo em todas as laterais. A taxa de atualização, ao invés dos 144 Hz, será de 120 Hz.

Relativamente ao processador não existe grande margem para erro. O smartphone virá equipado com um Qualcomm Snapdragon 875 que será lançado ainda este ano, no decorrer do mês de dezembro. Além disso, deverá ter, a versão base, 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

Espera-se que venha com uma bateria de 5000 mAh que carregue a 65W e que venha, claro, com Android 11.

OnePlus 9 Pro surge no Geekbench

Agora um novo modelo foi encontrado nas listas de pontuações do Geekbench e está a ser avançado que os resultados correspondem ao OnePlus 9 Pro, alimentado pelo SoC Snapdragon 875.

O dispositivo conseguiu 1.122 pontos no teste de single-core e 2.733 pontos em multi-core. O telefone apareceu com o nome de código LuBan LE2117 e tem associados 8 GB de RAM. A lista também revelou que a frequência base da CPU é de 1,8 GHz.

O processador da Qualcomm deverá ser apresentado já daqui a duas semanas. Em concreto, o evento de apresentação deverá ocorrer a 1 de dezembro. Antes do OnePlus 9 em março, outros modelos deverão ser lançados com tal processador. O primeiro deverá ser, portanto, o Samsung Galaxy 21 em janeiro. O Xiaomi Mi 11 deverá ser, no entanto, o primeiro modelo chinês da lista da Qualcomm.