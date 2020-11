EVGA apresenta 8 placas gráficas da série GeForce RTX 30 com refrigeração líquida

O segmento dos chips gráficos está mais renhido do que nunca, sendo que a Nvidia e a AMD são as principais responsáveis por isso mesmo. As fabricantes já apresentaram os seus novos produtos da série GeForce RTX e Radeon, respetivamente, e agora começam as marcas a anunciar as suas placas gráficas personalizadas.

Depois da MSI, da ASUS e da Sapphire, chegou agora a vez da EVGA mostrar ao mundo as suas oito gráficas da série GeForce RTX 30 da Nvidia.

Quem é entendido em hardware, refere que nunca se viu uma fase tão boa e tão competitiva no que respeita a placas gráficas. Isto porque a Nvidia apresentou as suas GeForce RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090, seguida da AMD que revelou as placas Radeon RX 6800, RX 6800 XT e RX 6900 XT.

Após estes anúncios, e algumas placas já lançadas, as marcas dedicadas a este segmento começaram também a apresentar as suas placas gráficas personalizadas. Primeiro foram conhecidas as da MSI, de seguida as da ASUS e depois as da Sapphire. Mas agora há mais!

EVGA apresenta 8 placas gráficas baseadas na série GeForce RTX 30

A empresa norte-americana EVGA é uma das principais fabricantes de placas da Nvidia e anunciou as suas gráficas da nova serie GeForce RTX. Ao todo foram divulgados oito diferentes modelos baseados na GeForce RTX 3080 e RTX 3090 com refrigeração líquida.

Mas segundo as notícias, os equipamentos parecem estar agrupados em duas categorias: a série Hydro Copper e a série Hybrid.

EVGA Hydro Copper

Esta série foi pensada nos utilizadores que já têm ou pretendem ter um sistema de refrigeração líquida personalizado. O sistema abrange assim todos os componentes importantes da gráfica, como por exemplo GPU, memórias e VRM, sendo construído em cobre e revestido a níquel.

Contam com micro hélices estreitos que forçam o líquido de arrefecimento a circular pelas zonas mais quentes, o que reduz a turbulência e ainda a criação de bolhas de ar.

Os Hydro Copper são revestidas por uma superfície acrílica com RGBA e o utilizador poderá ainda personalizar os LEDs. Esta série conta com quatro placas:

EVGA RTX 3090 FTW3 Ultra Hydro Copper (24G-P5-3989-KR) Tem um preço de 1.849,99 dólares, cerca de 1.564 euros

EVGA RTX 3090 XC3 Ultra Hydro Copper (24G-P5-3979-KR) Custará 1.649,99 dólares, ou seja, 1.395 euros

EVGA RTX 3080 FTW3 Ultra Hydro Copper (10G-P5-3899-KR) Segundo a marca, o valor será de 849,99 dólares, perto de 720 euros

EVGA RTX 3080 XC3 Ultra Hydro Copper (10G-P5-3889-KR) O preço será de 809,99 dólares, cerca de 685 euros



EVGA Hybrid

Já a linha Hybrid está direcionada para utilizadores sem sistema de refrigeração personalizado, mas que desejem ter uma placa com refrigeração líquida. Os modelos vêm equipados com watercoolers do tipo AIO (all in one), ou seja, um sistema de refrigeração líquida selado. Assim, o utilizador apenas deve instalar a placa gráfica, as ventoinhas e o radiador, sem necessidade de nenhum componente extra.

Os modelos contam com uma cobertura a água que tem contacto direto com as memórias, através de uma placa de refrigeração dedicada. Mas os VRMs têm dissipadores que são arrefecidos por uma ventoinha.

Quanto à iluminação LED, esta gama será menos iluminada e colorida do que a Hydro Copper, mas os modelos FTW contam com um painel e duas ventoinhas RGBA.

Os modelos da série Hybrid são:

EVGA RTX 3090 FTW3 Ultra Hybrid (24G-P5-3988-KR) Tem um preço de 1.799,99 dólares, cerca de 1.522 euros

EVGA RTX 3090 XC3 Ultra Hybrid (24G-P5-3978-KR) Custará 1.619,99 dólares, ou seja, 1.370 euros

EVGA RTX 3080 FTW3 Ultra Hybrid (10G-P5-3898-KR) O valor será de 819,99 dólares, perto de 693 euros

EVGA RTX 3080 XC3 Ultra Hybrid (10G-P5-3888-KR) – US$ 779,99 Vai custar 779,99 dólares, o que corresponde a 660 euros.



As novas placas da EVGA contam com uma arquitetura Ampere, mas ainda não foram divulgados preços oficiais nem a disponibilidade para Portugal.

Podem conhecer mais pormenores destas gráficas aqui.