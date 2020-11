Personalizar o Windows 10 não é um processo difícil para quem procurar dentro destes sistemas pelas ferramentas certas. A Microsoft colocou no seu sistema tudo o que é necessário e que faz falta para os utilizadores terem um sistema adaptado a si.

Quase todas as áreas podem ser alteradas e assim adaptadas, para que cada sistema seja único e personalizado. Esta capacidade vai até a locais como a área de notificação do Windows 10. Veja então como podem escolher que ícones ali surgem.

Personalizar o Windows 10 de forma total

Há muitas áreas onde os utilizadores do Windows 10 podem alterar para tornarem o seu sistema mais adaptado. Estas são mudanças visuais e que adaptam o sistema da Microsoft para estar como os seus utilizadores querem.

Claro que não pode ser aplicado da mesma forma em todas as áreas, muito por culpa das opções presentes. Claro que zonas como a área de notificação dependem de vários fatores, mas os utilizadores ainda assim têm controlo.

Escolher os ícones que surgem

Em especial, e nesta área, podem definir quais os ícones que ali podem surgir, quer sejam do sistema ou de apps que tenham elementos ali presentes. Comecem por isso por abrir as Definições do Windows 10.

Uma vez aqui dentro, os utilizadores só precisam de escolher a opção Personalização. Esta tem vários separadores, acessíveis na barra da esquerda. O que procuram hoje tem o nome de Barra de tarefas, sendo depois acessível pela área de notificação.

Área de notificação pode ser ajustada

Aqui dentro vão ter acesso a 2 áreas importantes. A primeira permite definirem quais os ícones das apps do sistema que querem que ali surjam. Cada um pode ser ativado ou desativado manualmente pelo utilizador.

Na segunda o processo a realizar é idêntico, ma com informação diferente. Os ícones aqui presentes dizem respeito a funcionalidades do Windows 10 e que novamente podem ser ativadas ou desativadas.

As opções são diversas e adaptadas

Naturalmente que tudo o que for desativado nestas áreas, não impedem das apps ou serviços de correrem. Apenas a sua apresentação será removida e assim ocupará menos espaço numa área que tem elevado valor.

Esta é uma forma simples de tornar o Windows 10 mais espaçado e com áreas onde apenas os ícones essenciais estão presentes e a ser usados. É também uma forma de mostrar como o Windows 10 pode ser facilmente personalizado, adaptando-se aos utilizadores.