Com cada vez mais Macs a serem usados, os utilizadores precisam de uma forma simples de migrar os seus dados para estas máquinas. Se este é um processo simples dentro do ecossistema Apple, o mesmo não poderia ser dito para quem vem de um Windows.

Claro que a Apple não deixa este processo para mãos alheias e tem uma ferramenta dedicada. Esta foi agora atualizada e permite finalmente fazer a passagem dos dados dos utilizadores do Windows para o mais recente macOS Big Sur.

Migrar do Windows para o macOS

Migrar entre sistemas operativos pode ser certamente um processo complicado. Para além das diferenças naturais entre os dois sistemas, há ainda o volume de dados do utilizador que precisam de ser copiados para ser feita uma migração da forma correta.

No caso do macOS e do Windows, a Apple tem uma ferramenta para este fim, ainda que não seja das mais conhecidas. De forma simples, e sem complicações, o Windows Migration Assistant trata de todo o processo, com a intervenção mínima do utilizador.

Ajuda para o fazer para o Big Sur

A nova versão agora lançada, que tem o número 2.3.0.0, tem como grande novidade o suporte para o novo macOS Big Sur. Este novo sistema da Apple passa assim a ser suportado nos processos de migração de dados do Windows, mantendo a forma como o processo é feito.

Está garantida a transferência dos dados do utilizador das principais apps, tal como seria esperado. Assim, elementos como imagens, documentos, contactos, calendários ou contas de emails vão ser transferidos para o macOS Big Sur de forma transparente.

Apple atualizou a sua app de apoio

Como acontecia anteriormente, o Windows Migration Assistant requer uma ligação ao macOS para onde os dados vão ser migrados. Depois deste emparelhamento, os dados são recolhidos e migrados para o macOS Big Sur, arrumados certamente nos locais certos.

O novo sistema operativo da Apple foi lançado de forma oficial no passado dia 12. Este esteve vários meses em testes e traz para os utilizadores novos ícones, botões e controlos. O centro de notificações foi totalmente redesenhado e existem também melhorias no software, como o Safari, Mensagens ou Mapas da Apple.

Windows Migration Assistant