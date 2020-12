Há muitos anos que a Samsung domina o mercado dos smartphones, deixando para trás a concorrência. Esta tem reagido, mudando os lugares secundários da tabela, mas a verdade é que a empresa sul coreana não descola do topo.

Segundo uma informação agora revelada, a Samsung poderá ter uma quebra de vendas grande em 2020. Esta será a primeira vez em 9 anos que a empresa não irá cumprir a sua meta de crescimento e de aumento de vendas.

Vendas da Samsung podem cair

Há muitos anos que as vendas dos smartphones da Samsung dominam o mercado. O seu leque de propostas é alargado e por isso a marca tem conseguido números de vendas muito acima dos seus concorrentes diretos.

Aparentemente esta tendência irá ser abrandada em 2020, com a Samsung a não conseguir ultrapassar a barreira dos 300 milhões de smartphones colocados no mercado. Os dados não são oficiais, mas vêm da Coreia do Sul, país de onde a Samsung é originária.

Crescimento de smartphones para em 9 anos

Os números apresentados apontam para que este valor fique longe da meta dos 300 milhões de smartphones, sendo apontado que deverá atingir os 270 milhões de unidades. No último trimestre o acumulado de vendas estava já nos 189 milhões de smartphones.

Apesar de não serem apontadas as causas para esta provável diminuição de vendas, tudo aponta para que estas estejam relacionadas com a pandemia de COVID-19 e no impacto que teve. O confinamento levou a que muitos adiassem a troca de smartphone.

Novos dispositivos para aumentar o mercado em 2021

Os planos da Samsung para 2021 aponta para vendas na casa das 307 milhões de unidades. Para atingir esses valores irá expandir o 5G à sua gama de smartphones de linha média e de entrada. Vai ainda apostar nos smartphones dobráveis.

Com o novo Galaxy S21 prestes a chegar, a Samsung irá certamente recuperar as vendas de outros anos. 2020 foi um ano que afetou muitos dos seus concorrentes e por isso esta novidade acaba por ser uma normalidade, ainda que não fosse esperada.