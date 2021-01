OBS: O software que permite fazer diretos espetaculares

A pandemia por COVID-19 veio obrigar a diferentes formas de comunicação. Pelas redes sociais multiplicam-se os talk shows, os diretos e nada melhor que ter as ferramentas mais completas para a sua realização.

Uma das ferramentas mais conhecidas nesta área é o OBS! Conheça as principais funcionalidades.

Tem curiosidade em saber como são feitos aqueles diretos no Facebook e no YouTube? Sim, aqueles com efeitos, notas de rodapé, mudanças de cenário, etc!

Em tempos, o Pplware apresentou aqui a plataforma StreamYard, sendo que continua a ser uma das mais populares. Hoje vamos conhecer a ferramenta OBS.

O Open Broadcaster Software (OBS) é uma programa de streaming e gravação gratuita e de código aberto mantido pelo OBS Project. O software tem suporte para o Windows 7 e posterior, OS X 10.10 e posterior e Ubuntu 14.04 e posterior.

Esta ferramenta recebeu o apoio do YouTube, Facebook e rede social Twitch e tem várias características que a definem.

Principais características da ferramenta OBS

Captura e mix de vídeo/áudio em tempo real de alto desempenho. Crie cenas compostas de várias fontes, incluindo capturas de janela, imagens, texto, janelas do browser, webcams e muito mais

Crie cenas compostas de várias fontes, incluindo capturas de janela, imagens, texto, janelas do browser, webcams e muito mais Configure um número ilimitado de cenas para alternar perfeitamente através de transições personalizadas

Mixer de áudio intuitivo com filtros por fonte , supressão de ruído e ganho. Assuma o controlo total com o suporte ao plug-in VST

, supressão de ruído e ganho. Assuma o controlo total com o suporte ao plug-in VST Muito simples de configurar

Preview do vídeo

Esta ferramenta é, sem dúvida, das melhores no seu segmento. É gratuita, como referido, e é hoje usada por milhares de streamers, nas mais diversas plataformas. Em próximos artigos iremos deixar alguns tutoriais básicos para quem quiser entrar neste mundo dos diretos e talk shows digitais.

OBS

