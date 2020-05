StreamYard: Fazer lives no Facebook e Youtube nunca foi tão fácil

Por estes dias multiplicam-se os Webinars online, as palestras, etc! As redes sociais são normalmente o palco favorito, mas há também quem escolha o Youtube.

Soluções para fazer lives, por exemplo, no Facebook existem várias, mas hoje vamos apresentar umas das mais populares, o StreamYard.

Tem curiosidade em saber como são feitos aqueles diretos no Facebook e no Youtube? Sim, aqueles com efeitos, notas de rodapé, mudanças de cenário, etc! Uma das plataformas mais conhecidas é o StreamYard que permite fazer lives para o Facebook, Youtube e LinkedIn. Esta ferramenta é ideal para entrevistas online, partilha de ecrã para Webinars e muito mais.

Como usar o StreamYard para criar um live?

A utilização desta ferramenta é extremamente simples! Para isso basta que aceda ao site do projeto aqui e criar uma conta. Após introduzir o endereço de e-mail irá receber um código de confirmação. Já dentro da plataforma deverá criar um broadcast e verificar a câmara e o microfone.

Já no “palco” é possível escolher o layout, partilhar o ecrã, convidar utilizadores, entre outras configurações. De referir também que a versão grátis permite personalizar banners, definir notas de rodapé, etc.

Esta é sem dúvida uma das ferramentas mais interessantes para Lives no Facebook e não só. Em breve iremos apresentar outras ferramentas idênticas para explorarmos todas as características. Se conhecerem outras ferramentas do tipo partilhem connosco. Um obrigado ao Pedro Simões pela sugestão!