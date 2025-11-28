Fez o Serviço Militar Obrigatório? Inclua o tempo na carreira contributiva
Quem cumpriu o Serviço Militar Obrigatório já pode confirmar ou solicitar antecipadamente a inclusão desse período na sua carreira contributiva.
A medida permite que o tempo dedicado ao serviço militar seja contabilizado automaticamente quando chegar a altura de pedir a pensão de velhice.
Até agora, muitos ex-militares apenas tratavam deste processo no momento da reforma, o que podia atrasar a análise dos pedidos ou levar à perda temporária de direitos. Com a nova possibilidade do online, é garantida maior rapidez e segurança na atualização da carreira contributiva.
O pedido online está disponível para cidadãos:
- Do sexo masculino e com nascimento até 01-01-1987
- Não requerentes de pensão ou já pensionistas
- Que apresentem prova documental (Caderneta Militar ou Certidão do Distrito de Recrutamento)
Como fazer o pedido online para inclusão do Serviço Militar Obrigatório
- No menu Trabalho, aceder a Remunerações e Contribuições
- Selecionar Carreira contributiva e, de seguida, Consultar Carreira Contributiva
- Depois de clicar em Pedido de revisão de carreira, selecione Serviço Militar Obrigatório como tipo de carreira.
A antecipação deste procedimento facilita o planeamento da reforma e assegura que nenhum ano de serviço prestado ao país fica por contabilizar.