Fez o Serviço Militar Obrigatório? Inclua o tempo na carreira contributiva

Quem cumpriu o Serviço Militar Obrigatório já pode confirmar ou solicitar antecipadamente a inclusão desse período na sua carreira contributiva.

A medida permite que o tempo dedicado ao serviço militar seja contabilizado automaticamente quando chegar a altura de pedir a pensão de velhice.

Até agora, muitos ex-militares apenas tratavam deste processo no momento da reforma, o que podia atrasar a análise dos pedidos ou levar à perda temporária de direitos. Com a nova possibilidade do online, é garantida maior rapidez e segurança na atualização da carreira contributiva.

O pedido online está disponível para cidadãos:

Do sexo masculino e com nascimento até 01-01-1987

Não requerentes de pensão ou já pensionistas

Que apresentem prova documental (Caderneta Militar ou Certidão do Distrito de Recrutamento)

Como fazer o pedido online para inclusão do Serviço Militar Obrigatório

No menu Trabalho , aceder a Remunerações e Contribuições

, aceder a Selecionar Carreira contributiva e, de seguida, Consultar Carreira Contributiva

e, de seguida, Depois de clicar em Pedido de revisão de carreira, selecione Serviço Militar Obrigatório como tipo de carreira.

A antecipação deste procedimento facilita o planeamento da reforma e assegura que nenhum ano de serviço prestado ao país fica por contabilizar.