COVID-19: Faça um auto-diagnóstico com a ferramenta da Apple

A COVID-19 está para ficar e os principais sintomas já são conhecidos. Antes de ligar para o Serviço Nacional de Saúde, pode sempre fazer um auto-diagnóstico. Como mostramos em março, no site do SNS é possível fazer rapidamente um auto-diagnóstico.

Esse tipo de funcionalidade está também já disponível no site da Apple e em português.

Os sintomas associados à COVID-19 são já bem conhecidos. Febres altas, tosse seca e dificuldade respiratória (ex: falta de ar). Também pode surgir dor de garganta, corrimento nasal, dores de cabeça e/ou musculares, cansaço e até perda de paladar e olfato.

Em casos mais graves, pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos, e eventual morte. Mas há outras variáveis!

Ferramenta de triagem da COVID‑19 da Apple

Antes de contactar os serviços de saúde, os utilizadores podem sempre fazer um auto-diagnóstico. Através da ferramenta disponibilizada pela Apple, pode compreender que medidas devem ser tomadas em relação à doença. Para tal basta apenas que aceda aqui e inicie a triagem.

Em seguida deverá verificar se tem algum dos sintomas apresentados. Obviamente que em Portugal o número para onde deve ligar é o 808 24 24 24 (e não o 911).

Depois deverá seguir com as questões (que são várias) até que seja apresentado um diagnóstico final. Como podem ver, no relatório final são apresentadas as suas respostas e também algumas medidas que deve tomar.

De referir também que hoje a Apple atualizou a sua app para ajuda na COVID-19. No entanto, a app não está disponível para utilizadores em Portugal o que seria interessante uma vez que traz um conjunto de informação que mostra como usar corretamente a máscara.

