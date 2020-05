iPhone 11 é o mais vendido na China por 7 meses consecutivos

Dados recentes indicam que o iPhone 11 é o dispositivo que lidera o mercado chinês dos equipamentos móveis. Para além disso, este foi o smartphone mais vendido no país durante sete meses consecutivos.

O mercado dos smartphones está recheado de novidades e interessantes ofertas para os consumidores. No entanto, há sempre os que se destacam mais, e isso pode ser verificado no interesse dos compradores e na compra efetiva dos equipamentos.

Fevereiro foi um mês negro para as vendas de smartphones na China

A empresa Counterpoint Research, divulgou nesta quarta-feira os dados mais recentes das vendas de smartphones ao longo do 1º trimestre de 2020. De acordo com as informações, na China as vendas destes equipamentos móveis tiveram uma queda de 22% ano a ano.

Como seria de prever, devido à pandemia que ainda nos assola, fevereiro foi um mês negativo com uma quebra na ordem dos 35% ano a ano. Segundo informa a pesquisa:

A drástica queda no mercado da China no primeiro trimestre foi prejudicada pelas vendas sombrias de smartphones em fevereiro (-35% A / A), quando o país teve um impacto severo nas atividades e comércio devido à COVID-19. No entanto, durante o período de bloqueio na China, as gigantes locais do comércio eletrónico, como Alibaba e JD.com, conseguiram sustentar as operações comerciais e manter um serviço de entrega eficiente nas principais cidades chinesas fora da província de Hubei. Pelo forte apoio desses players de comércio eletrónico, as vendas de smartphones da China pareciam menos negativas do que a nossa expetativa original. Também estimamos que a participação online das vendas de smartphones na China subiu para mais de 50% durante o primeiro trimestre, de cerca de 30% em 2019, embora a participação provavelmente caia no segundo trimestre após a pandemia estar amplamente contida.

iPhone 11 é o smartphone mais vendido há 7 meses na China

O iPhone 11 parece ser o equipamento preferido do país asiático, pois é o mais vendido há já 7 meses consecutivos, incluindo os três primeiros deste ano. Assim, o iDevice lidera o mercado de smartphones da China

Os consumidores continuaram a comprar iPhones através de plataformas eletrónicas de comércio, mesmo com as lojas da Apple fechadas na China no mês de fevereiro.

Já se falarmos em participação específica neste 1º trimestre de 2010, o mercado de smartphones na China foi liderado por cinco grandes fabricantes.

A Huawei cresceu significativamente para 39%, a VIVO conseguiu 18%, a OPPO atingiu 17%, a Apple assentou nos 10% e a Xiaomi deteve 9% de quota de mercado nos três primeiros meses do ano. Comparativamente ao 1º trimestre de 2019, a Huawei e a Apple apresentaram um aumento de participação no mercado.

Neste 1º trimestre de 2020, as vendas de smartphones Apple na China tiveram uma queda de apenas 1% ano a ano. A Huawei mantém-se firme, com uma subida de 6%. A VIVO diminuiu as suas vendas em 27%, seguida da OPPO que registou menos 30%. A chinesa Xiaomi teve ainda uma queda maior, na ordem dos 40%.

Como seria de prever, todos estes valores foram direta e indiretamente influenciados pela crise da COVID-19. Isto por que as consequências desta pandemia refletem-se na economia, no poder de compra dos consumidores e também na capacidade de produção das empresas.