Waze vai trazer mais uma novidade para ajudar utilizadores na condução

Mesmo não sendo a altura mais indicada para conduzir, o Waze não tem parado e manteve os seus desenvolvimentos. Os programadores continuam a criar novidades e a manter esta plataforma e as suas apps ativas.

A prova disso chegou agora à versão beta da app, onde uma novidade surgiu para ser testada e avaliada. Finalmente o Wave dá aos utilizadores uma opção que era pedida há muito e que vai finalmente ajudar na condução.

Excelente novidade do Waze para os condutores

Quem usa o Waze sabe bem da sua utilidade e da capacidade que tem para orientar os utilizadores. A isso soma a possibilidade de conhecer a localização do trânsito e até de o evitar se assim for possível na rota traçada.

Claro que este tem ainda muito espaço para melhorar, em especial em pontos e pormenores que estão presentes. Os utilizadores têm estado a ajudar nestes pontos, identificando-os e apontando os caminhos a serem seguidos.

Saber que faixa de rodagem usar nas saídas

A mais recente versão distribuída no canal beta desta app para Android traz uma dessas novidades. O Waze passa a indicar ao condutor qual a faixa de rodagem que deve ser usada sempre que existir uma saída no trajeto.

Este ponto não estava presente no Waze até agora, levando os utilizadores a terem alguns problemas sempre que existia uma indicação de saída. Do que se sabe, estes alertas passam a ser mostrados no topo. Curiosamente não vão estar disponíveis em rotundas.

Assim a condução fica mais simples

Os testes feitos revelam que estas notificações apenas vão surgir sempre que existir mais do que uma faixa de rodagem como seria esperado. Há também indicação que vão ser mostradas em cidade surgem a 500 metros da saída e na autoestrada a 1 km.

Mesmo não sendo uma novidade absoluta noutras plataformas, como o Google Maps, é importante saber que está a chegar ao Waze. Em breve será alargado a todos os utilizadores e assim ser usada por todos.