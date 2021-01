Os consumidores estão cada vez mais atentos àquilo que as marcas podem trazer para o mercado, nomeadamente no segmento hardware. No que respeita a processadores, por exemplo, a Intel está próxima de lançar o seu topo de gama da geração Rocket Lake-S.

No entanto, alguns testes agora divulgados mostram que este CPU, designado Intel Core i9-11900KF, será bastante ‘quentinho’. Segundo os testes, o processador conseguiu bater os 98ºC mesmo com refrigeração líquida.

Intel Core i9-11900KF chega aos 98ºC em testes de stress

De acordo com o resultado de alguns testes de stress agora revelados, parece que o processador Intel Core i9-11900KF poderá aquecer significativamente. As imagens dos testes mostram que o modelo topo de gama da geração Rocket Lake-S chegou aos 98ºC mesmo com liquid cooler ou refrigeração líquida.

Mas, para além deste pormenor, as imagens mostram ainda outras informações. Por exemplo, o Intel Core i9-11900KF bateu os 250,83W, mesmo contando com um TDP de 125W. E uma vez que não há dados sobre qual a motherboard usada para estes testes, o site VideoCardz alerta que podem ter sido feitas algumas modificações para alcançar estes números.

As imagens foram publicadas no fórum ChipHell e o responsável pela publicação deixa alguns esclarecimentos. Segundo o que diz, em primeiro lugar a tensão revelada está equivocada. Por exemplo, na imagem aparece como 1,401V durante o teste, mas a leitura do AIDA64 mostra que na verdade era para ser 1,325V.

Para além disso, apesar de não especificar o refrigerador líquido utilizado, o informador indica que é um “360 AIO de entrada”. Ou seja será um refrigerador líquido de entrada de sistema fechado com três ventoinhas de 120mm.

No entanto o autor decidiu apagar a leitura do clock de base. Mas, de acordo com divulgações anteriores, este Intel Core i9-11900KF terá 3.5GHz de clock padrão e alcançará 4.8GHz em boost. Na imagem, no entanto, surge o valor do boost clock de 4788 MHz, o que vai ao encontro dos rumores anteriores.

Contudo, apesar de não ser oficial, estes são testes de stress. E, como tal, a exigência é diferente daquela dada pelo utilizador comum, mesmo durante os jogos.

Resta-nos assim aguardar por mais novidades deste processador i9 da Intel, que deverá ser apresentado oficialmente já no primeiro trimestre de 2021.