Dica: Como conseguir eliminar mensagens já enviadas no Telegram

Mudar para uma nova app de mensagens não é um processo simples. Para além de uma interface nova, há sempre funcionalidades que se perdem e que são essenciais. Assim, é um processo que não é impossível e que muitos estão agora a realizar.

A maioria parece ter optado pelo Telegram, que se tem multiplicado em novidades e em melhorias. Algumas das funcionalidades esperadas já estão presentes, bastado saber procurá-las. Hoje explicamos com podem conseguir eliminar mensagens já enviadas no Telegram.

Uma das funcionalidades que os utilizadores mais apreciam é a de remover mensagens. Desta forma podem eliminar algo que tenha sido enviado a um contacto ou a um grupo, sem que a mensagem fique visível para os restantes utilizadores.

Esta é uma opção que a maioria dos serviços tem já presentes e o Telegram não é diferente. Todas as mensagens podem ser eliminadas, sem deixar qualquer rasto e sem limite de validade. Isto significa que qualquer mensagem enviada pode ser apagada de uma conversa.

Para o conseguirem, só precisam de entrar numa conversa e escolher qual a mensagem que querem eliminar. Após isso devem carregar na mensagem até surgirem as opções de seleção. Basta então selecionar quais as mensagens a eliminar, quer sejam do utilizador ou dos contatos.

Ao carregarem no caixote do lixo, em cima à direta, será mostrado um pop-up de confirmação. Devem escolher se querem eliminar a mensagem apenas do lado do utilizador ou se do lado do contato também. Após isso devem carregar apenas em Apagar.

De imediato as mensagens são eliminadas da conversa do Telegram. O curioso aqui é que estas desaparecem sem deixar qualquer rasto para o utilizador ou o seu contato. Há ainda a particularidade de poderem eliminar mensagens que não enviaram.

É desta forma simples que podem apagar e liminar mensagens que tenham enviado ou recebido no Telegram (Android | iOS). Esta forma simples é similar à de outros serviços, com a diferença de não ficar registado que a mensagem existiu.