Intel Core i9-11900K aparece em benchmark com 8 núcleos, clock de 3.5 GHz e 14 nm

O novo processador Intel Core i9-11900K apareceu recentemente em benchmark, onde ficaram conhecidas as principais características deste componente.

De acordo com os dados, este processador tem 8 núcleos, um clock base de 3.5 GHz e um processo de fabrico de 14 nm.

O segmento de hardware está mais potente e competitivo do que nunca. E graças aos constantes leaks que vão sendo divulgados, temos acesso a várias informações antecipadas sobre tudo aquilo que ainda está para vir.

A Intel é uma das fabricantes de hardware mais respeitadas em todo o mundo. E mesmo que ainda se mantenha resistente à litografia de 14 nanómetros (nm), não deixa de inovar e trazer para o mercado novos produtos.

Processador Intel Core i9-11900K aparece em benchmark

Um recente leak acaba de mostrar o primeiro benchmark do próximo processador Intel Core i9-11900K. De acordo com os resultados, este componente traz 8 núcleos, consegue um clock base de 3.5 GHz e apresenta uma litografia de 14 nm.

As imagens foram divulgadas pelo popular leaker @TUM_APISAK, que já revelou várias informações corretas antes do tempo, na sua conta da rede social Twitter.

Na imagem seguinte, partilhada pelo informador, podemos ver o resultado do processador ao executar o jogo Ashes of the Singularity, onde consegue alcançar um clock de 3.5 GHz.

Também como se pode constatar pelos dados exibidos, o processador Intel Core i9-119ooK, de 11º geração, conta com o desempenho da placa gráfica NVIDIA GeForce RTX 3080 e ainda 32 GB de RAM.

Através dos detalhes deste resultado, o sistema conseguiu alcançar 64 FPS a 1080p e 62 FPS a 144op. Convém, no entanto, salientar que estes dados resultam de amostras dos equipamentos que, por sua vez, ainda se encontram em fase de testes. Ou seja, estes resultados poderão, de futuro, mostrar um melhor desempenho.

Em comparação, o novo processador Ryzen 9 5950X da AMD supera no modo 1080, com um resultado de 70 FPS. Para além disso, este chip da rival conta já com um processo de fabrico de 7 nm, enquanto que a Intel parece ainda não se ter livrado dos 14 nm.

Desta forma, vamos aguardar por mais novidades deste processador i9 da Intel, que deverá ser apresentado oficialmente já no primeiro trimestre de 2021.