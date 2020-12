Dragon Age 4: a caminho da Nova Geração recebe novidades em breve

Apesar de já não ser novidade, dadas as notícias que circulam sobre o jogo, Dragon Age 4 encontra-se em desenvolvimento naquela que é uma notícia que mantém satisfeitos todos os apaixonados por RPG.

Apesar de ainda não haver data de lançamento, sabe-se que o jogo vai poder ser jogado nas consolas de Nova Geração. E segundo comunicado recente, o jogo vai ter direito a espaço de antena durante os The Games Awards 2020.

Um dos melhores RPGs de sempre, Dragon Age encontra-se em desenvolvimento pela Bioware (parte integrante da Electronic Arts), o que significa que o regresso a Thedas se fará nas consolas de Nova Geração.

Com uma legião de milhares de fãs em todo o Mundo, a responsabilidade de Dragon Age 4 é grande, especialmente pelas recentes alterações que houve na companhia com a saída de Mark Darrah e Casey Hudson. Contudo, a Bioware tem mostrado ao longo dos anos que sague o que faz, tendo havido uma boa gestão da série pelo que podemos esperar um Dragon Age 4, à altura dos anteriores.

Recentemente soube-se que Dragon Age 4 vai estar em destaque no decorrer dos The Games Awards 2020, que se desenrolam a 10 de dezembro.

O dia 4 de dezembro ficou conhecido pelos fãs de Dragon Age, como sendo o Dragon Age Day, um dia de celebração do universo Dragon Age. Aproveitando a data, a Bioware lançou um post com 4 histórias no novo site de Dragon Age (podem ver aqui o site).

Relativamente a essas histórias a EA revelou que: “Estas histórias, escritas pela equipa de narrativa, ajudam a pintar a história do futuro de Dragon Age, incluindo algumas dicas sobre as novidades que vão ser reveladas nos The Game Awards, a 10 de dezembro“.

Uma das coisas que estiveram desde sempre em cima da mesa, segundo os responsáveis pela produção do jogo, foi a forma como a equipa poderia tirar partido das capacidades das novas consolas. Claramente que a maior capacidade de processamento e de capacidade gráfica da Playstation 5 e Xbox Series X como, no caso da Playstation 5, das ofertas diferenciadas do DualSense, deverão ser usadas a favor do jogo.

Entretanto, em agosto passado foi lançado um Behind the Scenes. Um vídeo que mostra um pouco dos bastidores de desenvolvimento de Dragon Age 4.

Convém não esquecer que, derivado do estado de emergência que muitos países declararam por causa do Covid, o desenvolvimento do jogo teve algum atraso, mas, felizmente, as coisas continuam a correr na direção certa.

Apesar de ainda não haverem dados sobre uma data de lançamento concreta, acredita-se pelo que os responsáveis da Bioware e Electronic Arts têm revelado que o jogo só será lançado em 2022.