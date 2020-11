Estamos oficialmente perante uma interessante competição que põem à prova as novas placas gráficas das duas grandes fabricantes Nvidia e AMD. E, pelos comentários a vários artigos deste tema, percebemos que há defensores das duas marcas.

No entanto, de acordo com 17 diferentes análises, a GeForce RTX 3080 da Nvidia é mais rápida do que a Radeon RX 6800 XT da AMD.

A apresentação das novas gráficas da Nvidia e da AMD vieram ‘alegrar’ este segmento. E até mesmo os consumidores que não percebem ou não dão grande importância a este mercado, estão entusiasmados com estes produtos por serem verdadeiras máquinas no campo do hardware gráfico.

Relembramos que a Nvidia trouxe as placas GeForce RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090, enquanto que a AMD respondeu com as Radeon RX 6800, RX 6800 XT e RX 6900 XT. De salientar ainda que, para os nossos leitores, a Nvidia é a melhor fabricante de chips gráficos.

RX 6800 XT da AMD é mais lenta do que a RTX 3080 da Nvidia

No anúncio das novas placas da AMD, verificou-se que, pelas características, a Radeon RX 6800 XT iria competir diretamente com a GeForce RTx 3080 da Nvidia.

Nesse sentido, vários testes e análises já foram feitos e permitiram chegar a algumas conclusões. Os dados seguintes incluem 224 benchmarks de 17 análises internacionais realizadas por sites como Computer Base, Igor’s Lab, Tom Hardware, PC Gamer e Guru3D.

Segundo as análises realizadas às duas placas gráficas, a RTX 3080 da Nvidia apresenta um desempenho 7,4% superior ao da concorrente RX 6800 XT da AMD.

Segundo o site 3DCenter.org, estes resultados incluem somente testes feitos na resolução 4K (3840 x 2160 pixels). Para além disso não foi usado Ray Tracing ou Deep Learning Super Sampling (DLSS).

No que respeita à relação custo/desempenho, a RTX 3080 tem um custo de 699 dólares, enquanto que a RX 6800 XT custará 649 dólares. Ou seja, é uma diferença também de cerca de 7,4%.

Por sua vez, no frente a frente da Radeon RX 6800 com a GeForce RTX 3070, a placa da AMD fica à frente com um desempenho 8,1% superior em 4K. No entanto a placa da Nvidia é 15% mais barata, custando 499 dólares face aos 579 dólares da rival.

