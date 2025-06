O seu PC é compatível com Windows 11? Saiba como verificar e instalar sem gastar muito

Com a chegada do Windows 11, muitos utilizadores questionam-se se os seus computadores reúnem os requisitos para esta atualização. A boa notícia é que, mesmo com algumas limitações de hardware, é possível instalar e ativar o Windows facilmente, usando chaves digitais a partir de apenas 9,1€, com o cupão de 30% TT30.

Ferramentas para verificar compatibilidade

Antes de qualquer passo, use a aplicação PC Health Check da Microsoft ou ferramentas alternativas como o WhyNotWin11. Estas aplicações informam se o seu sistema cumpre os requisitos mínimos: TPM 2.0, Secure Boot, CPU suportado e mais.

E se o PC não for compatível?

Mesmo que o seu PC não passe no teste oficial, há soluções legais e seguras para prosseguir com a instalação. Utilizadores experientes podem criar uma ISO personalizada que ignora certas validações, mas o mais importante é garantir uma ativação real com chaves digitais.

Instale com segurança e ative com um clique

Ao instalar o Windows 11, certifique-se de que tem a versão correta. A GoodOffer24 disponibiliza a chave digital para o Windows 11 Home por apenas 17,2€ e o Windows 11 Pro por apenas 20,1€, ambos com o cupão TT30.

Reforce com Office: produtividade a baixo custo

Se vai formatar o PC ou preparar uma máquina nova, aproveite e adquira também o Office. A GoodOffer24 oferece o Office 2021 Pro Plus por apenas 84,1€, ou opte por soluções mais acessíveis como o Office 2016 por 24,5€, ambos com o mesmo desconto promocional.

Outras ofertas recomendadas

Como usar o código de desconto TT30

O processo é simples: adicione os produtos ao carrinho no site da GoodOffer24, insira o código TT30 no checkout, e verá o desconto ser aplicado de imediato. É a forma mais económica de ativar o Windows e o Office de forma legal e duradoura.

Conclusão

Atualizar para o Windows 11 não tem de ser um desafio técnico ou financeiro. Com as ferramentas certas e as chaves digitais da GoodOffer24, pode garantir total compatibilidade, desempenho e produtividade — sem esvaziar a carteira.

Mediamz is talent management & Influencer Marketing! https://en.mediamz.com/