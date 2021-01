Chegada de novas unidades da PlayStation 5 causam o caos numa loja no Japão

A PlayStation 5 chegou a 19 de novembro, mas rapidamente o stock esgotou em várias lojas de todo o mundo. Assim, os consumidores, em especial gamers, esperam ansiosamente que este stock seja reposto.

No entanto recentemente uma loja no Japão recebeu mais unidades da nova consola da Sony. E o resultado foi um completo caos instalado pelas pessoas que queriam comprar um exemplar. E o aparado foi tanto que as vendas tiveram mesmo que ser encerradas.

Estando nós em plena pandemia da COVID-19, estas notícias até soam estranho, no sentido em que já são raros os eventos que juntem multidões. Mas a verdade é que aconteceu recentemente no Japão uma situação caricata, mas talvez esperada, devido à nova consola da Sony.

Novas unidades da PlayStation 5 provocam o caos numa loja japonesa

A chegada de uma nova encomenda de unidades da PlayStation 5 ontem, dia 30, a uma loja de tecnologia no Japão, provocou o caos no estabelecimento. O aparato, gravado em vídeo e divulgado online, juntou imensas pessoas na loja e provocou tanta confusão que as vendas tiveram mesmo que ser encerradas.

A loja Yodobashi Camera está localizada em Akihabara, em Tóquio, e viu a situação fica completamente fora do controlo. E nem mesmo com as autoridades aquele verdadeiro motim acalmou.

No entanto a loja já havia previsto que tal pudesse acontecer. E, desta forma, chegou mesmo a distribuir pelos clientes 300 bilhetes numerados para que estes fossem atendidos por determinada ordem. Mas nem isto resultou, pois a excitação e ânsia por conseguir uma PS5 era tal, que o caos foi instalado.

Toda esta situação deve-se à grande procura pela PlayStation 5. A Sony lançou a consola em novembro de 2020, mas tem sido complicado conseguir comprar um exemplar devido à falta ou limitação de stock nas lojas. E este problema verifica-se sobretudo no Japão.

Qualquer pessoa poderia comprar a PS5 na loja

No entanto esta confusão não foi apenas criada pela procura do jogo por parte de clientes habituais. Segundo o site Kotaku, esta é uma das poucas lojas em Tóquio que não exige um cartão de crédito exclusivo de loja para comprar hardware. Esta limitação imposta por várias lojas, não é do agrado dos consumidores que esgotam o stock dos produtos para, mais tarde, os revenderem noutras lojas a preços mais elevados.

Assim, sem essa limitação, as pessoas deslocaram-se em massa à loja para ter ou revender exemplares da PlayStation 5. Para combater a falta de stock, a Sony já encerrou a maior parte da produção da PlayStation 4 no Japão, de forma a dar toda a atenção à nova geração da consola.

Como consequência, as autoridades foram então chamadas ao local e, por conseguinte, as vendas foram canceladas.

Nem a pandemia da COVID-19 travou a multidão

Estas imagens já nos parecem estranhas, uma vez que não são frequentes este género de aglomerados de pessoas. E nem mesmo a pandemia travou a multidão que se juntou na loja para adquirir a PS5.

Pelos vídeos vemos que as pessoas têm máscara, no entanto em muitos casos esta está mal colocada.

Por outro lado, o governo japonês declarou estado de emergência devido ao aumento de casos de infeção, sendo que Tóquio é a cidade com o maior número de casos no país asiático. Atualmente o Japão conta com 383.083 casos confirmados de COVID-19, dos quais 5.546 resultaram em mortes a lamentar.