Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Como aumentar a velocidade de ligação à Internet?

Boa tarde, Antes de mais os meus parabéns por este canal criado na ajuda a dúvidas, problemas e questões que se nos deparam. Tenho uma velocidade de internet em casa de 1GB. Em todos os computadores a mesma ronda os 980Mb, mas, no meu portátil a mesma não passa dos 650MB. Trata-se de um portátil (recente) da marca Asus, que não tem porta de rede pelo que tenho de usar um adaptador usb, ligado a uma porta usb 3.0. Com esse adaptador, noutro computador, atinge os 980MB pelo que julgo não será aí que residirá o problema. Tenho todos os drivers atualizados, nas definições de rede do computador em causa indica "velocidade da ligação (receção/transmissão) 1000/ 1000 (Mbps) sendo assim um mistério para mim o porquê de não conseguir obter velocidade mais elevada naquele portátil. Espero ter sido claro e desde já agradeço a atenção dispensada. Pedro Soares

Pedro,

"First things first", olhando à tecnologia utilizada, é sendo que se trata USB 3, que no pior dos casos é da primeira geração, portanto tem uma largura de banda máxima teórica de 5Gbps, nunca será essa a limitação.

Quando aos drivers, e para ser possível comparar, é importante perceber que o sistema operativo de ambos os computadores está na mesma versão. Ou seja, supondo que um PC tem o Windows 11 e o outro o Windows 8.1, é possível que os drivers instalados automaticamente sejam diferentes, e no caso do computador mais recente, há hipótese de ser necessário procurar pelos drivers do fabricante e instalá-los manualmente.

Próximo passo, e considerando que o que foi referido anteriormente está conforme, poderá ser a confirmação de que o funcionamento está configurado como "Full Duplex", um configuração que por vezes é perdida. Atualmente diria que é algo improvável mas que, ainda assim, merece a pena ser verificado.

Para o fazer é necessário ir às propriedades da placa de rede, que pode tanto ser a partir do gestor de dispositivos (escrever devmgmt.msc no menu iniciar) ou a partir do antigo centro de rede e partilha, na respectiva rede, clicando em "Configurar" junto ao dispositivo de rede. Depois, no separador Avançado, escolher "Link speed & Duplex" ou algo semelhante, e definir como Full Duplex.

Se nada resolver o problema, as hipóteses começam a escassear e poderá ser algo muito mais complexo. Há sempre a hipótese de experimentar outro adaptador de rede.

Boa sorte!

[Respondido por Hugo Cura]

Onde e como comprar este novo smartphone?

Muito boa tarde Pplware team! Desde já aproveito para vos dizer que sou um grande fã do vosso trabalho. Escrevo-vos este email porque estou aqui numa pequena situação e dada a vossa experiência em fazer reviews e adquirir produtos online talvez me possam ajudar. Então basicamente o meu OnePlus 6 morreu e estou agora à procura do seu substituto. Neste momento, o candidato que está em primeiro lugar é o Xiaomi Poco F4. O problema é que depois de muita procura, este telemóvel não está à venda nas grandes lojas (FNAC, WORTEN, RÁDIO POPULAR, MEDIA MARKT, PCDIGA, GLOBALDATA, ETC). A minha questão é simples: qual a alternativa mais segura? Quando digo segura, refiro-me ao apoio cliente e há possibilidade de ter que ativar a garantia. Dei uma vista de olhos na Marketplace da worten mas não me transmite muita confiança, até porque existem umas quantas queixas na Deco Proteste e Portal da Queixa. Para além disso vi tb na Amazon e em lojas como a Castro Electrónica... mas também não fiquei assim muito convencido. Dada a vossa experiência, conseguem-me indicar o que seria melhor? Já agora aproveito para perguntar: dizem que o lançamento do Poco F5 está iminente. Acham que será vendido em Portugal? Devo esperar? Desde já grato pela vossa atenção. Bom fim-de-semana! Cumps, Duarte Sousa

Duarte,

No que respeita a sugestões de lojas, é sempre complicado fazê-las porque é algo que, naturalmente, não está no nosso controlo e que se pode traduzir numa má sugestão no caso de, hipoteticamente, não correr bem.

Há lojas muito populares como a Castro Electrónica em Portugal, ou a power planet em Espanha, que têm imensos anos de mercado e já alguma reputação, bem como processos de apoio ao cliente já afinados. É claro que lojas grandes terão mais reclamações, até porque quando é para dizer mal é mais comum ir reclamar do que deixar uma nota positiva quando corre bem.

Depois, a Amazon, diria que é a opção que poderá ser mais segura, pois há um processo muito minucioso que, claro, se efetivamente o cliente tiver razão, é praticamente certo que eles resolvem o problema.

Outras menos populares podem ainda ser melhores mas, como disse, não é possível adivinhar como poderá correr uma situação que ainda não aconteceu.

É importante lembrar que o consumidor tem direitos explícitos, os mesmos direitos em qualquer uma das lojas portuguesas, e semelhantes nas espanholas. O mais importante é saber fazer valer os direitos quando os problemas aparecem.

Boas compras!

[Respondido por Hugo Cura]

Quando recebo as novidades do Android Auto no meu carro?

Olá Pplware, Têm falado tantas vezes nas novidades do Android Auto que testei e passei a usá-lo no meu dia a dia. O meu carro suporta e por isso aproveito para carregar o meu telemóvel, ao mesmo tempo que tenho o Waze e o Spotify sempre a funcionar. O que percebi que não tenho ainda é a tal nova interface que a Google preparou, a tal moonwalk. Assim, pergunto como posso fazer para a ter e se é realmente melhor que a que tenho agora. Obrigado e continuem o bom serviço Fancisco Martins

Francisco,

A história da nova interface do Android Auto é uma verdadeira novela. A Google prometeu várias vezes esta novidade, que insistia em não chegar e quando se viam novidades, estas vinham com muitos problemas, quer na própria interface, quer nas apps.

Esse processo acabou e a Google está a abrir esta novidade para todos os utilizadores, mas de forma muito gradual e lenta.

Desta forma, vai garantir que eventuais problemas que surjam acabam por ser controlados e resolvidos de forma rápida.

Assim, e do que sabemos, terá de esperar mais algum tempo para ter a moonwalk no seu Android Auto. Esta está já aberta a todos, pelo que bastará que tenha o Android atualizado para receber esta novidade.

[Respondido por Pedro Simões]

Acham que vale a pena trocar o Chrome pelo Edge?

Bom dia, Com cada vez mais funcionalidades, o Edge parece ser para mim uma proposta cada vez mais lógica. Experimentei este browser há uns dias e sinceramente gostei dele. Assim, deixo-vos apenas uma questão simples: Vale a pena trocar o Chrome pelo Edge ou vou ter problemas e sentir a falta de algumas funcionalidades? Obrigado pela vossa resposta. Daniel Santos

Daniel,

O Edge é para muitos o browser do momento. Este é uma solução que tem a mesma base que o Chrome e por isso tem como oferta o mesmo que o browser da Google oferece.

A somar a isso, a Microsoft deu-lhe muitas funcionalidades próprias e até uma integração única com a sua IA, através do Bing Chat.

Assim, e do que temos testado, a troca pode fazer sentido e certamente não sentirá falta de qualquer funcionalidade.

[Respondido por Pedro Simões]

Como remover a publicidade de um smartphone da Xiaomi?

Olá, Tenho reparado que o meu smartphone Xiaomi tem apresentado publicidade em locais que me deixam preocupado. Não esperava ver no final da instalação de apps esta publicidade. Assim, pergunto-vos como poderei acabar de vez com esta praga e ter o meu smartphone sem este lixo. Obrigado, Rui Teixeira

Rui,

Não existe uma solução única e completa para acabar de vez com essa praga, que cada vez mais está presente nestes smartphones.

Ainda assim, existem algumas soluções que pode seguir para conseguir reduzir ou eliminar a sua apresentação.

Paa isso só precisa de seguir o guia que publicámos recentemente e que servirá certamente para que consiga o que pretende.

Eis o artigo que mecionámos:

[ Respondido por Pedro Simões]

