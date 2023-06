A Microsoft quer mudar ainda mais o Windows 11 e muitos dos seus componentes. As provas disso estão já presentes no sistema e as mudanças têm acontecido. Agora, uma destas alterações foi revertida e a Microsoft acabou por recuar numa das grandes mudanças no Explorador de Ficheiros.

Uma limpeza estava a ser preparada pela Microsoft para o Explorador de Ficheiros do Windows 11. Estas mudanças pretendem libertar este componente de muitas das opções e funcionalidades que estão já ultrapassadas e que assim poderiam desaparecer.

A verdade é que depois de anunciada esta mudança, ainda na versão Dev do Windows 11, a comunidade reagiu e não da forma mais positiva. Muitos alegaram que estas eram funcionalidades importantes que muitos ainda usam de forma diária.

Obrigado a todos os Windows Insiders que nos deram feedback sobre as alterações nas Opções de Pasta no Explorador de Ficheiros que removeram algumas configurações antigas no Build 23481. Revertemos essa alteração. Como é normal no Dev Channel, frequentemente experimentamos coisas, obtemos feedback e ajustamos com base no feedback que recebemos.

Com essa informação, a Microsoft acabou por recuar no que se tinha comprometido fazer em relação ao Explorador de Ficheiros do Windows 11. Isso foi agora visto na última build Insider, lançada nesta pela Microsoft para o Windows 11.

Ao reverter a mudança, a Microsoft mostra que está a ouvir os utilizadores o que estes querem para o sistema operativo. Este é também a natureza das versões de desenvolvimento das versões do programa Insider, onde todas as novidades e mudanças são testadas e avaliadas por todos.

Estas funcionalidades têm assim a presença garantida no Windows 11 por mais tempo. A Microsoft vai provavelmente continuar a mudança em outras apps e assim continuar a renovar o seu sistema e tudo o que gira à volta deste.