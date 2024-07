Ballmer é mais rico do que Bill Gates e é mais um multimilionário Microsoft

Steve Ballmer é uma personagem que ficará eternamente ligada aos gritos pelos developers, às gargalhadas quando o iPhone foi lançado e a grandes fracassos da empresa conhecida sobretudo pelo Windows e Office. Mas atualmente, Ballmer é mais rico do que Bill Gates, o que já foi muitas vezes considerado o homem mais rico do planeta.

Ballmer mais rico que Gates... multimilionários Microsoft

Segundo a Bloomberg, Steve Ballmer ultrapassou Bill Gates na segunda-feira e tornou-se na sexta pessoa mais rica do mundo, a primeira vez que o antigo diretor-executivo da Microsoft Corp. é mais rico do que o cofundador da empresa.

A mudança ocorreu quando as ações da Microsoft atingiram um novo recorde, elevando o seu ganho total este ano para 21%. A empresa, através da sua parceria com a OpenAI, tem sido uma das maiores beneficiárias da corrida à inteligência artificial, que fez subir o mercado bolsista dos EUA.

Mais de 90% do património líquido de Ballmer, no valor de 157,2 mil milhões de dólares, está em ações da Microsoft, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index. Gates, por sua vez, diversificou a sua fortuna de 156,7 mil milhões de dólares (algo como 147 mil milhões de euros): Cerca de metade da sua fortuna é detida pela Cascade Investment, que foi criada com o produto da venda de ações e dividendos da Microsoft.

Também possui uma participação de 21 mil milhões de dólares na empresa de gestão de resíduos Republic Services Inc.

Bill Gates, 68 anos, tem vindo a reduzir lentamente a sua fortuna através da filantropia. Juntamente com a sua ex-mulher Melinda French Gates e o seu amigo Warren Buffett, Gates canalizou milhares de milhões de dólares do seu dinheiro pessoal para construir a Fundação Gates, de 75 mil milhões de dólares, uma das maiores organizações de caridade do mundo.

Desde que criaram a fundação, há mais de duas décadas, Gates e a sua ex-mulher doaram quase 60 mil milhões de dólares das suas fortunas pessoais. French Gates deixou recentemente o cargo de copresidente da fundação e recebeu 12,5 mil milhões de dólares para utilizar para os seus próprios fins caritativos.

Em 2010, Bill Gates, Melinda Gates e Buffett também fundaram a Giving Pledge, uma organização que incentiva as pessoas mais ricas do mundo a doar a maior parte das suas fortunas em vida ou em testamento. Ballmer, 68 anos, que não assinou o Giving Pledge, tem o seu próprio trabalho filantrópico, mas não tem a dimensão de Gates.

Gates fundou a Microsoft com o seu amigo Paul Allen em 1975 e dirigiu-a até 2000, altura em que Steve Ballmer - um dos primeiros funcionários da empresa - o substituiu como diretor-executivo.

Ballmer reformou-se em 2014 e tornou-se o maior acionista da Microsoft nesse mesmo ano. Comprou os Los Angeles Clippers da NBA por 2 mil milhões de dólares em 2014, um investimento que se estima valer hoje 4,6 mil milhões de dólares.